șofer din județul alba, prins fără permis la sibiu: dosar penal pe loc

În cursul nopții de 13 februarie, în jurul orei 02:20, polițiștii rutieri din Sibiu au oprit pentru control un vehicul condus pe strada Andrei Șaguna de un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din județul Alba.
Verificările efectuate au arătat că acesta nu deține dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice.
În urma incidentului, la nivelul Poliției Municipiului Sibiu s-a deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis.
