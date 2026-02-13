șoferii de autobuze și camioane, trași pe dreapta în sibiu: poliția a dat aproape 600 de sancțiuni / foto

Polițiștii rutieri sibieni desfășoară în această săptămână, ample controale pe drumurile publice din județ, în cadrul acțiunii europene ROADPOL – TRUCK & BUS.

Acțiunea vizează în special autovehiculele destinate transportului de marfă și persoane, iar verificările sunt complexe. Agenții controlează legalitatea transporturilor, documentele șoferilor și ale vehiculelor, starea tehnică a acestora, respectarea timpilor de conducere și a regimului legal de viteză. Totodată, sunt urmărite depistarea transporturilor ilegale, precum și identificarea conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.

Oamenii legii au aplicat aproximativ 560 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 90.000 de lei. De asemenea, au fost reținute 9 certificate de înmatriculare, ca urmare a neregulilor constatate.

În cadrul controalelor au fost efectuate peste 700 de testări pentru depistarea consumului de alcool și 6 teste pentru identificarea consumului de substanțe psihoactive.

Reprezentanții IPJ Sibiu transmit că acțiunile vor continua pe principalele artere din județ, obiectivul fiind creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor grave produse pe fondul nerespectării legislației.