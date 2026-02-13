tot mai multe femei bătute la sibiu: aproape 3.000 de intervenții în 2025

În anul 2025, la nivelul Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, au fost înregistrate nu mai puțin de 2.820 de intervenții la cazuri de violență domestică.

Cele mai multe solicitări, 2.532 la număr, au fost semnalate prin apel la 112, în timp ce alte 288 de sesizări au fost făcute prin alte modalități.

Datele arată o realitate îngrijorătoare: în 767 de situații, polițiștii au constatat existența unui risc iminent pentru victime. În urma evaluărilor efectuate la fața locului, au fost emise 390 de ordine de protecție provizorii. În alte 377 de cazuri, deși a fost identificat un pericol, victimele au refuzat emiterea unui astfel de ordin.

Din totalul celor 390 de ordine de protecție provizorii, 231 au fost emise în mediul urban, iar 159 în mediul rural, ceea ce indică o incidență mai ridicată a sesizărilor în orașe.

Totodată, instanțele de judecată au emis 297 ordine de protecție în cursul anului 2025, dintre care 133 au provenit din ordine de protecție provizorii emise anterior de polițiști.

Statisticile confirmă faptul că violența domestică rămâne un fenomen prezent atât în mediul urban, cât și în cel rural, iar intervenția rapidă prin 112 continuă să fie principalul mecanism prin care victimele solicită ajutor.