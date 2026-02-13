ulbs sibiu reacționează dur la tăierile anunțate de guvern: „educația nu este sacrificabilă”

Comunitatea academică a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu își exprimă „profunda preocupare” față de propunerea Guvernului României de a reduce cu 20% alocările bugetare destinate învățământului superior și cercetării, raportat la nivelul finanțării din 2025. Reprezentanții instituției solicită o reanalizare riguroasă a politicilor de finanțare, fundamentată pe o evaluare obiectivă a rolului strategic pe care educația și cercetarea îl au în dezvoltarea societății și a economiei bazate pe cunoaștere.

În comunicatului transmis de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, se arată că mediul academic trăiește „sub sabie” încă de la finalul anului trecut, în contextul discuțiilor repetate despre „tăieri” bugetare. Reprezentanții ULBS consideră că tratarea învățământului superior ca o simplă „linie de cost”, fără a lua în calcul dimensiunea umană și efectele pe termen lung, afectează întreaga societate.

Universitatea atrage atenția că, într-un sistem deja subfinanțat de ani de zile, noile măsuri de austeritate riscă să sufoce șansele reale de dezvoltare ale generațiilor viitoare și să afecteze competitivitatea României. Reducerea fondurilor s-ar reflecta direct în diminuarea burselor studențești, în condițiile în care costurile de trai cresc constant, dar și în limitarea perspectivelor pentru tinerii cercetători. În același timp, cadrele didactice și personalul nedidactic ar resimți o presiune suplimentară, cu efecte în lanț asupra activității universitare.

Reprezentanții ULBS subliniază că universitățile nu sunt „întreținuți de lux”, ci actori esențiali ai economiei reale, parteneri în proiecte de cercetare, inovare și dezvoltare, alături de autorități și mediul de afaceri. Instituțiile de învățământ superior contribuie la atragerea de investiții, la transferul tehnologic și la consolidarea comunităților locale, regionale și naționale.

În comunicat se mai arată că reducerea bugetului nu echivalează cu o reformă autentică și nu va contribui la depășirea impasului economic. Dimpotrivă, educația și cercetarea, deja insuficient finanțate, riscă să devină vulnerabilități majore de securitate națională, prin erodarea capitalului uman și creșterea dependenței de expertiză externă.

Comunitatea universitară a decis, în urma unui proces consultativ și prin vot, să facă apel public către decidenții politici pentru reanalizarea modului în care educația poate contribui la „însănătoșirea statului”. Reprezentanții instituției susțin că, într-o societate orientată spre viitor, educația nu ar trebui să fie un domeniu sacrificabil, ci un mecanism de protecție a democrației, dezvoltării durabile și inovării.