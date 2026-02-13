un sibian a „zburat” cu 172 km/h pe dn1: poliția l-a „premiat” pe măsură

Un sibian în vârstă de 27 de ani a decis astăzi să testeze limitele pe DN1, între Sibiu și Brașov, accelerând până la 172 km/h, pe un sector unde viteza maximă permisă este de 100 km/h.
Polițiștii rutieri care stăteau cu aparatul radar l-au tras pe dreapta de urgență. Pentru viteza aproape dublă față de cea legală, acesta s-a ales cu permis suspendat pentru 120 de zile și o amendă de 1.822,50 lei.
“Morala? DN1 nu e autostradă și nici circuit. Mai bine ajungi cu câteva minute mai târziu decât… pe jos câteva luni. Și asta fără a aduce în discuție riscurile la adresa siguranței rutiere.” transmit polițiștii rutieri sibieni
