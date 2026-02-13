val de țepe telefonice la sibiu: poliția explică detaliat cum acționează borfașii / video

Atenție la noua metodă de înșelăciune telefonică! Tot mai mulți sibieni reclamă că sunt contactați de persoane care se prezintă, în mod fals, drept angajați ai unor instituții bancare.

Escrocii le transmit victimelor că persoane necunoscute ar fi obținut acces ilegal la conturile lor bancare și că este necesară luarea unor măsuri urgente pentru „securizarea” fondurilor. Pentru a părea credibili, anunță că apelul va fi continuat de un polițist.

Ulterior, victimele sunt contactate de așa-ziși polițiști care folosesc un limbaj oficial și invocă presupuse anchete în desfășurare pentru a câștiga încrederea celor apelați. În lanțul înșelătoriei intervine apoi o a treia persoană, care se recomandă drept consultant financiar.

Polițiștii sibieni explică cum să reacționăm la astfel de apeluri

“Atenție! Nicio instituție bancară, nicio unitate de poliție și nicio altă instituție a statului nu solicită telefonic date personale, coduri bancare, parole, efectuarea de transferuri sau investiții. În cazul în care primiți astfel de apeluri, închideți imediat convorbirea și sesizați cea mai apropiată unitate de poliție.” transmite IPJ Sibiu