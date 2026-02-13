vicepreședintele cj sibiu, despre perchezițiile de la aeroport din 2025: „nu se cade să discut despre o anchetă în derulare” / video

În urmă cu mai bine de jumătate de an, procurorii Parchetului European desfășurau percheziții la Aeroportul Internațional Sibiu în cadrul unei anchete în cazul unei posibile fraude cu fonduri europene. Întrebat care este stadiul acestei anchete, vicepreședintele Consiliului Județean (CJ) Sibiu, Vlad Vasiu, a precizat că „nu se cade” să vorbească având în vedere că cercetările nu au fost finalizate.

Procurorii europeni din cadrul EPPO au venit, în vara anului trecut, la Aeroportul Internațional din Sibiu să ancheteze o posibilă fraudă cu fonduri europene în valoare de 54 milioane de euro, destinată modernizării aerogării sibiene. Ancheta vizează posibile nereguli în procedura de achiziție publică în cadrul proiectului cofinanțat de Fondul European de Dezvoltare de Dezvoltare Europeană.

Și, fiindcă aceasta este încă în desfășurare, vicepreședintele CJ Sibiu, Vlad Vasiu, a declarat vineri, din incinta aeroportului sibian, că nu poate discuta despre anchetă. „Nu pot să vă răspund la întrebare, pentru că, în primul rând, nu știu, iar în al doilea rând, nu se cade să discut despre o anchetă în derulare”, a spus Vasiu.

Cu această ocazie, el a precizat că, la finalul acestei luni, ședința Consiliului Județean se va desfășura chiar la aeroport, iar la aceasta va fi prezent inclusiv directorul aerogării Marius Gîrdea, care va putea oferi mai multe informații pe acest subiect.