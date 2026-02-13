Sibienii ar putea zbura direct din Sibiu către Istanbul. Consiliul Județean și Aeroportul Internațional poartă în continuare discuții cu compania Animawings, astfel încât cursa să se concretizeze.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Compania aeriană românească AnimaWings vrea să opereze zboruri din Sibiu către Istanbul (Turcia). Directorul aeroportului, Marius Gîrdea, spunea, anul trecut, că au fost purtate discuții în acest sens, iar operatorul a început demersurile la Ministerul Transporturilor.

În cursul zilei de vineri, vicepreședintele Consiliului Județean (CJ) Sibiu, Vlad Vasiu, a precizat că discuțiile nu au fost abandonate, însă demersurile sunt dificile, fiind vorba despre o locație non-UE.

„Suntem on-hold, așteptăm și noi. Sunt niște demersuri mai dificile, fiind vorba de niște licențe speciale de zbor, țară non-UE. Desigur, și politica economică și comercială a firmei, în funcție de cum performează zborurile pe ruta respectivă din alte locuri. Dar discuția este deschisă și eu am nădejde că va fi săvârșită. Este adevărat că un operator aerian român lucrează la licențierea acestei rute. Aeroportul Sibiu e în strânsă legătură, decizia de momentul când va fi operată ține strict de operatorul aerian. Noi, atât Consiliul Județean, cât și aeroportul, încercăm să asigurăm fiecare prin atribuțiile lui suportul maxim ca această cursă să fie operabilă. Este adevărat că pentru sibieni ar fi o conexiune extrem de importantă într-unul dintre cele mai mari hub-uri din Europa”, a precizat Vlad Vasiu.