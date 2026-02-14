autostrada a1 sibiu–pitești: încep lucrările la tunelul boița 1 pe cel mai dificil tronson montan / video

Lucrările la Autostrada Sibiu–Pitești avansează pe Secțiunea 2 Boița–Cornetu, considerată cel mai dificil tronson al proiectului, odată cu demararea pregătirilor pentru un nou tunel.

Sursa foto: Facebook Cristian Pistol

Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a anunțat că a început etapa de execuție pentru Tunelul Boița 1, unul dintre punctele tehnice critice ale autostrăzii, unde traseul presupune străpungerea muntelui. Deși lucrările se desfășoară în condiții de iarnă, asocierea de constructori turci Mapa – Cengiz menține un ritm constant, intervenind acolo unde condițiile meteo permit.

Tunelul Boița 1 va fi format din două galerii: una pe sensul de mers spre Pitești, cu o lungime de 264 de metri, și cealaltă pe sensul opus, de 247 de metri. Obiectivul reprezintă al doilea punct major de dificultate tehnică de pe tronsonul Boița–Cornetu.

Vezi aici avansul lucrărilor filmate la final de ianuarie: Autostrada A1 Sibiu – Pitești: Lucrări vizibile pe tronsonul Boița – Cornetu. Noi imagini cu viaductul și intrarea pe Valea Oltului, la final de ianuarie. Compară avansul lunar / VIDEO



Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Filmare de pe santierul A1 Sibiu Pitești, tronsonul Boița Cornetu / Sursa Facebook

Tunelul Robești

În paralel, continuă lucrările și la Tunelul Robești. Până în prezent, au fost excavați 332 de metri în galeria stângă și 351 de metri în galeria dreaptă, iar intervențiile au început inclusiv dinspre zona Sibiu.

Pe partea de structuri, viaductele înregistrează progrese semnificative: V01 este realizat în proporție de 63%, V03 a ajuns la 62,82%, V02 la 57,28%, iar V04 și V05 se apropie de pragul de 50%.

Pe șantier lucrează în prezent 311 muncitori, sprijiniți de 111 utilaje. Stadiul fizic al întregii Secțiuni 2 este de 8,2%, iar autoritățile estimează o accelerare a ritmului după obținerea acordului de mediu revizuit și a autorizațiilor de construire pentru sectoarele rămase.

Secțiunile 2 și 3 ale Autostrăzii Sibiu–Pitești vor constitui primul segment de autostradă care traversează Carpații, asigurând o legătură rutieră continuă pe Coridorul 4 Pan-European, pe o distanță de aproximativ 850 de kilometri, între Constanța și Nădlac.

Investiția pentru acest tronson este estimată la 4,25 miliarde de lei, fără TVA, finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport. Proiectul este considerat unul dintre cele mai complexe din infrastructura rutieră a României și are un rol strategic în dezvoltarea economică și îmbunătățirea conectivității la nivel național.