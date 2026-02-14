csc șelimbăr își ia revanșa cu vâlcea. ”călăreții roșii” gata de reluarea ligii 2 / foto

Echipa de Liga 2, CSC 1599 Șelimbăr a câștigat sâmbătă în Zăvoi, 3-2 cu SCM Rm. Vâlcea, în ultimul amical al ”călăreților roșii” înainte de reluarea sezonului.

După ce au pierdut miercuri la Sibiu, 1-3 cu SCM Rm. Vâlcea, CSC Șelimbăr și-a reluat revanșa sâmbătă, în Zăvoi. A fost din nou un amical atractiv, cu multe goluri.

După 1-1 la pauză, Vâlcea a condus cu 2-1, apoi Șelimbăr a întors și a câștigat cu 3-2.

Pentru echipa pregătită de Eugen Beza au marcat Cosmin Bucuroiu, Edmond Lenghel și Alexandru Luca. La șelimbăreni a debutat și fundașul central Telcean, venit zilele trecute.

Șelimbărenii vor disputa primul meci oficial din acest an pe 21 februarie, în deplasare, cu CS Tunari.

În această iarnă, CSC 1599 Șelimbăr a câștigat testele cu Viitorul Budești (5-0), Unirea Alba Iulia (2-0), Inter Sibiu (3-1) și CSC Dumbrăvița (1-0) și au mai remizat cu ASA Tg. Mureș (1-1) și CIL Blaj (2-2).

CSC 1599 Șelimbăr: Măluțan – Ivan, Wiktorski, Teclean, Călugăr – Luca, Boboc – Petrescu, Șerban, Benzar – Bucuroiu. Au mai jucat: Birbic, Ayne, Lenghel, Giafer, Buzan, Natea, Monea, Frățilă.