declarații uluitoare ale unuia dintre inculpații acuzați de uciderea lui adrian kreiner: „nevasta se incriminează singură” / audio 

Marian Cristian Minae, unul dintre inculpații acuzați de uciderea omului de afaceri Adrian Kreiner, face declarații uluitoare. El spune că nu este de acord cu detențiunea pe viață, deoarece tot ce a făcut a fost să stea de pază în noaptea atacului. Mai mult, el spune că există posibilitatea ca Zuleam, presupusul cap al grupării, să fi primit pontul chiar de la concubina sibianului, Adriana Viliginschi.

Costinel Cosmin Zuleam, Laurențiu Ghiță și Marian Cristian Minae sunt cei trei inculpați din dosarul jafului de la Sibiu. Ei sunt acuzați că l-au ucis pe omul de afaceri Adrian Kreiner în noiembrie 2023, când au dat spargerea în vila lui de pe strada Moldoveanu.

Ce declară unul dintre inculpați: „Eu doar am supravegheat casa”

Marian Cristian Minae, cel care a primit în primă instanță închisoare pe viață pentru omor calificat, a declarat, într-o convorbire telefonică cu fostul polițist Marian Răduinea, direct din Penitenciarul Aiud, acolo unde este arestat preventiv, că nu merită să își petreacă restul zilelor în spatele gratiilor. El a spus că în noaptea atacului nu a intrat în casă, ci i-a așteptat pe Zuleam și pe Ghiță în garaj.

„Eu nu m-am dus pentru tâlhărie. Ne-am dus să supraveghem casa, să-i spargem casa, să-i furăm banii. Atât. Eu nu am intrat în casă, nu am văzut omul, nu am văzut-o pe nevastă-sa, n-am văzut pe nimeni. Eu doar am stat afară. Am stat la geam, acolo la garaj. Am stat acolo să supraveghez, de pază. (…) Nu s-a ținut cont de nimic. Nu știu de ce. Eu, normal, am ceva probe să dovedesc că n-am fost. Ăsta (n.red.: Ghiță) recunoaște că eu n-am fost în casă. Eu vin după cinci luni, până m-au adus pe mine, și recunosc fapta, cum s-a întâmplat, dar nu ne-au luat în seamă. (…) Eu nici n-am văzut partea vătămată și mi-au dat detenție pe viață pentru omor. Păi ce treabă am eu cu omorul? Eu am stat acolo, de pază, îmi dă 10 ani, 12 ani, 13 ani… Avocatul zice că sunt nereguli în dosar”, a declarat Minae.

„Nu a existat niciun pistol și nu au fost deconectate camerele”

Inculpatul în cazul uciderii lui Adrian Kreiner spune că nu s-au folosit arme în timpul jafului. Fiica omului de afaceri ar fi persoana care ar fi declarat că ei ar fi folosit o armă atunci când au amenințat-o în casă. „Se vorbește de un pistol, dar e făcătură, e o lanternă, nu a existat niciun fel de armă. (…) Nu, nu, nu, nu e niciun pistol, astea sunt speculații. Nu e vorba de nicio armă. (…) Avea o lanternă din asta neagră, cu șnur, și o avea agățată de mână”, a declarat Minae.

El susține, de altfel, că nu au deconectat sistemul de supraveghere video, ei fiind surprinși de camerele montate pe proprietate. „Nu a fost tăiat (n.red.: curentul). Ăștia au rupt după gard becurile, dar camerele nu au fost întrerupte. Camerele au mers. Eu sunt și filmat în curte, în timpul când ei erau în casă”, a spus Minae.

Posibile legături între Viliginschi și Zuleam

După ce săptămâna aceasta, la ieșirea din sala de judecată, Laurențiu Ghiță, unul dintre cei trei inculpați, a făcut declarații șocante, acuzând-o pe Adriana Viliginschi, concubina lui Kreiner, că l-ar fi omorât pe omul de afaceri, și Minae face mărturisiri uluitoare. El ia în calcul posibilitatea ca Zuleam, capul grupării, să fi primit pontul chiar de la Viliginschi.

„El m-a chemat pe mine și pe ăsta (n.red.: pe Ghiță, al treilea inculpat)”. „Nu am știut că oamenii sunt acasă, ne-am dus acolo să spargem casa, credeam că sunt plecați. (…) Există și posibilitatea asta (n.red.: ca Zuleam să fi vorbit dinainte cu Viliginschi), că ăsta când s-a dus, asta reiese și din declarații și din ce spune ăsta care și-a luat închisoare pe viață, Zuleam i-a zis lui ăsta <<rămâi lângă fată>>, când au intrat peste fată în dormitor, i-a zis <<stai puțin aici lângă ea>>, și el s-a dus în dormitorul de vizavi sau în dressing, a luat ceasurile (…) ca și cum ar fi știut. Deci poți să te duci într-o casă străină (…) nu știu omul, dar mă duc și știu la fix unde sunt bijuteriile. (…) Doar ceasurile s-au luat”, a declarat Minae în convorbirea publicată pe Facebook de Marian Răduinea.

Minae a mai precizat că nu îl cunoștea pe Adrian Kreiner, dar nici pe concubina acestuia, Adriana Viliginschi. Pe el l-ar fi văzut prima oară la știri, imediat după crimă, iar pe concubina și pe fiica acestuia le-ar fi cunoscut la tribunal.

Minae: „Nevasta se incriminează singură”

Inculpatul Minae susține că Adrian Kreiner ar fi fost în viață când ei au părăsit casa, lucru susținut la audieri, potrivit spuselor lui, și de Adriana Viliginschi.

„Ăsta (n.red.: Ghiță) spune că a fost în viață, iar ea, nevasta, declară că a fost prima persoană care a ajuns lângă el, i-a luat pulsul, era în viață, doar era legat. Era legat cu mâinile la spate și de picioare. Eu nu am văzut. (…) Și nevasta, din declarațiile ei, se incriminează singură. Ea declară că e prima persoană care ajunge lângă el, îi ia pulsul, că nu a fost acoperit cum s-a speculat, că a fost în covor sau că a avut ceva acoperit, dar spune că n-a avut nimic. Când a venit poliția, ea a deschis ușa și în loc să conducă polițiștii acolo unde era el, ea i-a condus sus la fiică-sa, să stea de vorbă cu fiică-sa”, a declarat Minae.

După atac, Marian Cristian Minae susține că a plecat din țară, fiindcă s-a speriat când a văzut știrile. „Eu după faptă am plecat direct în Germania, n-am mai stat, că m-am speriat. Am plecat dimineața, imediat după faptă, pe la 3 și ceva, dimineața la 7 jumate am plecat din Sibiu”.

