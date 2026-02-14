doi primari vor să comaseze comunele pe care le conduc ca să reducă cheltuielile

Doi primari din județul Satu Mare sunt dispuși să comaseze comunele pe care le conduc, pentru a reduce cheltuielile. Ei vor să organizeze un referendum în acest sens.

Comunele care s-au gândit serios la comasare sunt Socond și Beltiug, ambele conduse de primari PNL, potrivit Digi24. În cazul primei comune, cei mai mulți bani pentru funcționare și dezvoltare vin de la Guvern, neavând venituri proprii nici pentru plata salariilor angajaților. Așadar, fiindcă nu se mai poate susține, comuna Socond ar putea fi absorbită de Beltiug, care are un aparat administrativ mai performant.

Primarul din Beltiug spune că va demara cât de curând un referendum pentru a afla și părerea cetățenilor despre această comasare. „Până în toamna acestui an dorim să facem toți pașii necesari”, a spus edilul pentru Digi24.