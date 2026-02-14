eveniment tragic la ighișu nou: copil decedat după ce a fost lovit de un balot de fân / update

Un copil de 7 ani din Ighișu Nou este în stare gravă după ce a fost lovit de un balot de fân. Echipajele medicale intervin la fața locului pentru a-i salva viața. Băiatul a intrat în stop cardio-respirator.

UPDATE

Din nefericire, echipajele medicale au declarat decesul minorului.

În cauză a fost deschis un dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs evenimentul.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Un echipaj SMURD cu medic, o ambulanță SAJ și elicopterul SMURD Tg. Mureș intervin de urgență în localitatea Ighișu Nou pentru a acorda asistență medicală unui minor în vârstă de aproximativ 7 ani care a fost lovit de un balot de fân, intrând în stop cardio-respirator.

„În aceste momente echipajele medicale sosite la fața locului efectuează manevre de resuscitare, acestea fiind începute de aparținători până la sosirea echipajelor medicale”, informează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

