lideri militari de rang înalt, întâlnire la sibiu / foto

Șeful Statului Major al Forțelor Terestre și comandantul Corpului V al Armatei Statelor Unite ale Americii s-au întâlnit la Sibiu. Liderii militari au discutat despre oportunitățile de instruire în România.

Șeful Statului Major al Forțelor Terestre, generalul locotenent Ciprian Marin s-a întâlnit, la Sibiu, cu generalul-locotenent Charles Costanza, comandantul Corpului V al Armatei Statelor Unite ale Americii.

„Discuțiile dintre cei doi lideri militari s-au concentrat pe identificarea viitoarelor oportunități de instruire în România, eforturile de extindere a capacității și a posibilităților de instruire din Poligonul Smârdan și direcțiile de urmat. De asemenea, cei doi generali au participat la Ziua Distinșilor Vizitatori organizată în Poligonul Cincu, în cadrul exercițiului Dynamic Front 26, cel mai mare exercițiu de interoperabilitate al artileriei Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii desfășurat în Europa”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook Forțele Terestre Române.

Corpul V este o structură tactică de nivel înalt a Forțelor Terestre ale SUA (US Army), care asigură comanda și controlul forțelor americane din Europa, punând un accent deosebit pe consolidarea flancului estic al NATO și descurajarea agresiunilor.