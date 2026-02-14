nou proiect imobiliar în sibiu: se construiesc 14 case în gușterița

Paisprezece case noi ar urma să se construiască în cartierul Gușterița din Sibiu. Sibienii își pot spune părerea despre acest proiect până la începutul lunii martie.

Pe strada Niță Octavian nr. 12 din Sibiu, în cartierul Gușterița, există un teren intravilan, liber de construcții, în suprafață de 5.565 metri pătrați. Proprietarii acestuia doresc să îl împartă în 15 loturi, iar apoi să construiască case pe el.

Captură Google Maps

„Propunerea prevede realizarea a 15 parcele, dintre care 14 destinate locuințelor individuale cu anexele aferente și o parcelă pentru circulații și drumuri. Parcajele pentru autovehicule și biciclete vor fi asigurate în interiorul parcelelor, iar împrejmuirile dinspre stradă se vor realiza la aliniament, conform reglementărilor urbanistice”, se arată în memoriul de specialitate.

Casele ar putea avea următorii indicatori urbanistici: (S)+D+P+M/R, (S)+P+1+R sau P+1+M. Potrivit memoriului, se va urmări realizarea unui ansamblu armonios, cu o volumetrie controlată, fiind utilizate materiale și finisaje durabile, adaptate specificului urban al municipiului Sibiu. Cromatica clădirilor va fi neutră, cu tonuri naturale, pentru a evita contrastul excesiv față de fondul construit existent.

Beneficiarii proiectului își doresc să realizeze și un drum nou în zona caselor. Astfel, va fi amenajată o stradă de deservire locală, care să asigure accesibilitatea directă la parcelele destinate locuințelor unifamiliale. „Drumul propus are profil transversal de 9,0 metri, cu carosabil de 6,0 metri și trotuare de 1,50 metri pe fiecare parte. Vor fi prevăzute accese carosabile și pietonale către fiecare parcelă, precum și spații de întoarcere pentru vehicule de serviciu și intervenții printr-o zonă ce se va dispune de un diametru de 12,0 metri”, conform memoriului aflat în dezbatere.

Odată cu construirea noilor case, beneficiarii proiectului spun că nu vor fi generate probleme critice de trafic, întrucât intensitatea circulației va fi specifică unei zone rezidențiale, cu impact redus asupra fluxurilor de circulație din oraș. Pe această nouă stradă, viteza de rulare va fi 15 km/h.

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția beneficiarilor de a elabora Planul Urbanistic Zonal (PUZ) în vederea lotizării unui teren din Gușterița pentru construcția de locuințe individuale. Observațiile, necesare pentru stabilirea cerințelor de elaborare a PUZ-ului, pot fi transmise pe adresa Primăriei de pe strada Samuel Brukenthal, nr. 2, dar și pe email la adresa pms@sibiu.ro. (Detalii AICI)



