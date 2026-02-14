ploaie de goluri în amicalul interului, de sâmbătă: a făcut scor cu o echipă din județ / foto

Inter Sibiu s-a impus sâmbătă pe stadionul „CFR”, 7-1 cu Vulturii Tg. Mureș, echipă care activează la județ.
Sibienii se pregătesc de reluarea Ligii 3 și au învins detașat pe Vulturii Tg. Mureș, 7-1.
Pentru sibieni au marcat: Mercioiu, Rotaru, Mitran, Drăghescu (de 2 ori), Bîrsan și Iaru.
În această iarnă, Inter a mai disputat amicale cu CIL Blaj (2-1), FC Hermannstadt U 19 (4-2), CSC Șelimbăr (1-3) și Hidromecanica Șugag (4-1).
Nu mai fac parte din lotul care a încheiat prima parte a sezonului jucătorii L. Niță, Morozan și Țipac.
Au venit portarii Obed (împrumut FC Hermannstadt) și Capete (FC Hermannstadt U 19), dar și mijlocașul ofensiv Frântu (Alma).
