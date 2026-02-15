accident cu trei răniți între mediaș și blăjel: o mașină s-a răsturnat

Trei persoane au fost rănite duminică seara într-un accident produs pe DN14 A, între Mediaș și Blăjel. Acestea au fost duse la spital.

Polițiștii rutieri au intervenit duminică seara la un accident de circulație, produs pe DN14A km 5+100 m, între localitățile Mediaș și Blăjel. „Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că, în timp ce conducea un autoturism pe DN14A către localitatea Blăjel, un bărbat de 38 de ani, din județul Alba nu ar fi adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum și s-a răsturnat în afara părții carosabile”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.

În urma evenimentului, conducătorul auto și cei doi pasageri, o minoră de 9 ani și o femeie de 33 de ani din județul Alba, au fost răniți. În sprijin s-au deplasat la fața locului echipaje SMURD.

„Toate cele trei persoane au fost transportate la spital: un bărbat în vârstă de 38 de ani cu un traumatism costal, o femeie în vârstă de 33 de ani cu traumatism cranian și traumatism la picior, o minoră în vârstă de 9 ani cu multiple escoriații”, a transmis Andreea Ștefan, purtătorul de cuvant al ISU Sibiu

Traficul în zonă este îngreunat. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.