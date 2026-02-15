adolescentă din brateiu, dispărută. a fugit în toiul nopții de acasă

O adolescentă este căutată de polițiștii sibieni după ce a fugit în toiul nopții de acasă. Dacă o vedeți, sunați la 112!

Poliţiştii sibieni caută o minoră în vârstă de 15 ani, care a plecat într-o direcție necunoscută fără a reveni la domiciliu.

„La data de 14 februarie a.c., în jurul orei 19:40, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Mediaș, au fost sesizați prin apel 112, de către un bărbat cu privire la faptul că, în noaptea de 13/14 februarie a.c., nepoata sa, Lazăr Maria Claudia în vârstă de 15 ani, a plecat de la domiciliu din localitatea Brateiu, fără a mai reveni”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.

Semnalmente: înălțime 1,50 m, greutate 47 kg, ochii căprui, păr blond.

Nu se cunosc eventuale semne particulare.

La momentul plecării, tânăra purta pantaloni de culoare albastru având imprimeuri cu elemente florale, hanorac de culoare maro, încălțăminte tip papuci de casă cu blăniță de culoare albastru.

Dacă puteți oferi informații despre această minoră sunteți rugați să contactați cea mai apropiată unitate de poliție sau să apelați gratuit numărul unic pentru situații de urgență 112.