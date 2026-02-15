fc hermannstadt, sub presiune totală înaintea duelului cu cfr cluj. munti: ”nu există scuze”

FC Hermannstadt are meci teribil de dificil luni, de la ora 17.00, la Sibiu, cu CFR Cluj, cea mai în formă echipă din campionat.

În plină criză de rezultate, sibienii dau luni, pe „Municipal”, peste CFR Cluj, echipă renăscută cu Daniel Pancu. Clujenii au șapte victorii consecutive în campionat, care i-au readus în lupta pentru play-off. Sibienii au pierdut ultimele două etape și s-au afundat pe locul 15, pe care probabil vor temina sezonul regular.

Antrenorul lui FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu speră în continuare ca echipa sa să nu mai facă erori individuale.

”CFR e o echipă care a avut rezultate pozitive în ultimul timp, au trecut și ei prin momente foarte grele, dar mă interesează foarte mult evoluția echipei noastre. Eu sper să eliminăm greșelile personale, pentru că noi nu am suferit atât la joc, cât la greșeli personale individuale, care sunt extrem de multe. Am avut lungi discuții cu băieții, au conștientizat și ei acest lucru. Am pus aceste greșeli pe seama presiunii, dar eu consider că atâta timp cât formăm un grup unit, eu cred că ar trebui să trecem peste orice și începând cu meciul de luni să se încununeze efortul băieților, pentru că ei depun efort și își doresc” a punctat ”Neamțul” într-o conferință de presă susținută la Sibiu.

”Rezultatul final, cel mai important”

Tehnicianul sibienilor așteaptă un rezultat pozitiv luni, contra CFR-ului, care să aducă un plus de puncte la startul play-outului.

”Rezultatul final este cel mai important și noi avem nevoie de puncte. Mai sunt patru meciuri din cadrul regulat, avem nevoie de puncte. Știm cu toții, am jucat cu echipe care se bat pentru pentru play-off, dar nu avem nicio nicio scuză. Pentru a ieși din acest moment greu, trebuie în primul rând să îți dorești extrem de mult să câștigi. Și luni avem în față o echipă puternică, cu jucători valoroși, dar printr-un joc colectiv suntem obligați să scoatem un rezultat pozitiv” a mai spus fostul internațional.

De la sibieni vor lipsi Karo (suspendat) și Balaure (accidentat).

Echipa probabilă FC Hermannstadt: Lazar – Căpușă, Stoica, Chorbadzhiyski, Ciubotaru – Albu, Ivanov, Florescu – Afalna, Chițu, Politic.

Andrei Chivulete, delegat la meciul de la Sibiu

CCA l-a delegat la meciul de la Sibiu pe ecusonul FIFA Andrei Chivulete, care, în ultimii ani, a avut arbitraje slabe, fiind frecvent în topul gafelor.

Arbitrii asistenți au fost delegați Mircea Grigoriu și Cosmin Vatamanu, ambii din București, iar observator va fi Ioan Onicaș (Zalău).

În cabina VAR se vor afla Bogdan Dumitrache (București) și Ovidiu Hațegan (Arad).