imaginea zilei: cireada de vaci s-a întors în parcul sub arini

Cireada de vaci văzută la începutul acestei săptămâni în Parcul Sub Arini din Sibiu a revenit în zonă. Proprietarul nu și-a recuperat animalele, deși a fost amendat de Poliția Locală.

Mai multe vaci au fost observate, miercuri după-amiază, în Parcul Sub Arini din Sibiu. Animalele ar aparține unui bărbat din Rășinari, care a reclamat dispariția acestora cu o zi înainte. Omul a fost contactat atunci de Poliția Locală să vină să le recupereze, amendându-l cu 200 de lei pentru lăsarea în libertate a animalelor pe domeniul public.

Citește și: Cireadă de vaci la păscut în parcul Sub Arini: proprietarul va fi amendat

La câteva zile distanță, vacile sunt tot în Parcul Sub Arini. Un cititor a trimis o fotografie pe adresa redacției duminică dimineața, animalele fiind observate la păscut.

