israelianca adoptată de sibiu: povestea familiei care a ales viața la sat și organizează primul târg de primăvară din valea viilor

Într-un sat pitoresc din inima Transilvaniei, unde turnurile bisericii fortificate veghează peste dealurile verzi, o familie venită de departe a găsit locul numit „acasă”. Eti, o femeie născută în Israel, și soțul ei din județul Cluj, nu doar că și-au găsit liniștea aici, dar au devenit motorul unei comunității. În primăvara acestui an, ei vor organiza un târg dedicat artizanilor locali la Valea Viilor, satul care i-a primit cu brațele deschise acum doi ani.

Drumul spre simplitate: „Ne-am îndrăgostit de acest loc”

Povestea lui Eti în România a început în județul Cluj, legătura ei cu aceste pământuri fiind una de sânge. S-a mutat în țară la începutul anilor 2000, l-a cunoscut pe soțul ei și și-au format o familie. Drumul spre Valea Viilor a fost o căutare a liniștii autentice, o fugă de urbanizarea care începea să înghită farmecul satelor de odinioară. Această mutare a fost, practic, o necesitate a sufletului.

„Tatăl meu e născut aici, la Cluj, iar eu sunt din Israel. Pe la începutul anilor 2000, după ce mama mea a murit, noi ne-am mutat în România. Am stat la Viișoara, în județul Cluj, undeva lângă Câmpia Turzii. În timp atmosfera s-a schimbat acolo și nu mai aveai senzația că stai la sat. Iar eu și soțul meu asta ne-am dorit, să locuim într-un sat. El este tot din județul Cluj, din Turda, și am ales Valea Viilor pentru că ne-am îndrăgostit de această zonă. Ne-am plimbat pe acolo înainte să luăm decizia și apoi ne-am hotărât. Ne-am mutat împreună cu cei 4 copii ai noștri”, povestește Eti despre mutarea în județul Sibiu.

Valea Viilor a devenit acasă: „Acum ești de-a noastră”

Integrarea într-o comunitate rurală strânsă poate fi o provocare, mai ales când vii dintr-o altă cultură. Totuși, barierele lingvistice s-au topit în fața bunătății și a dorinței de a aparține locului. Astăzi, cei patru copii ai familiei învață la școala din sat, iar Eti a devenit o figură iubită în Valea Viilor.

„Copiii sunt aici la școală și le place foarte mult. Comunitatea ne-a primit bine, eu nefiind româncă, aveam emoții la început, îmi făceam probleme că îmi va fi dificil fiindcă nu cunosc limba atât de bine. Dar oamenii au văzut cât te mult îmi place aici și m-au primit bine. De curând, vânzătoarea de la magazin mi-a spus că sunt de-a lor acum. Mă simt bine că și eu sunt parte din această comună, fiindcă iubesc locul acesta. Asta mă motivează și mai tare să ajut producătorii locali”, spune Eti despre mutarea la Valea Viilor.

Eti nu s-a mulțumit doar să locuiască în sat: a simțit nevoia să construiască ceva pentru el. Experiența de la Masterchef a fost confirmarea că gustul tradițional, prezentat cu dragoste, poate uni oamenii. Visul ei cel mare este să deschidă un punct gastronomic local care să pună în valoare tot ce are Valea Viilor mai bun.

„În anul 2022 am participat și la Masterchef, o experiență care mi-a amplificat dorința de a deschide, la un moment dat, un punct gastronomic local, fiindcă nu există niciunul în Valea Viilor. Acum vreau să organizez acest târg, unde să ajutăm producătorii locali să își comercializeze produsele. Valea Viilor este un sat extraordinar, avem și biserica fortificată, și cred că ar trebui ca mai mulți oameni să îi cunoască frumusețea”, spune Eti.

Primul târg de primăvară din Valea Viilor

În această primăvară, visul lui Eti prinde contur prin organizarea primului ei Târg de Primăvară, care va avea loc pe 18 aprilie 2026. „Pentru mine este mai mult decât un eveniment, este un pas făcut din dragoste pentru sat și din dorința sinceră ca el să crească, să fie cunoscut și să atragă cât mai mulți vizitatori care apreciază viața rurală autentică”, spune aceasta.

Cuplul din Valea Viilor își dorește să ofere vizibilitate producătorilor locali și, în același timp, să arate că satele din județul Sibiu pot fi spații vii, creative și primitoare.

„La târg și-au anunțat deja prezența o mulțime de producători locali. Vor fi prezenți oameni din sat, dar și din Sibiu, din Șeica, din Dârlos, din toată zona asta. Vecinul meu, spre exemplu, lucrează în lemn și va veni cu produsele lui, alte vecine fac prăjituri de casă, gemuri, panificație. Vom avea și lichiu săsesc, iar eu voi face ciorbă de burtă. Vom mai avea oameni care fac produse handmade, obiecte și lumânări din ceară naturală. Vom avea și producători de miere chiar din sat”, spune Eti care îi invită pe sibieni să participe la târg.