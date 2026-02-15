locuință din dârlos distrusă de flăcări / foto

O casă din Dârlos a fost mistuită de flăcări. Incendiul a izbucnit sâmbătă noapte.

Pompierii sibieni au intervenit azi-noapte, în jurul orei 23:30, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din localitatea Dârlos.

„La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere și un echipaj SMURD. Incendiul se manifesta generalizat la întreaga locuință, pe o suprafață de aproximativ 150 de mp și la o anexă gospodărească de aproximativ 50 mp. În urma incendiului casa a fost afectată de flăcări în proporție de 80% iar anexa a ars în totalitate”, informează reprezentanții ISU Sibiu.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic produs la coșul de fum izolat necorespunzător față de materialele combustibile.