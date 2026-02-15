razie de ziua îndrăgostiților pe drumurile din județul sibiu: doi șoferi prinși beți la volan / foto

Zeci de polițiști s-au aflat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe drumurile din județul Sibiu pentru a combate conducerea sub influența alcoolului. Sute de șoferi au fost testați cu aparatul din dotare, dar doar doi era băuți.

În perioada 14–15 februarie, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Sibiu au desfășurat o acțiune amplă pentru prevenirea și combaterea conducerii sub influența alcoolului. Activitățile au avut loc pe timpul nopții, pe principalele artere rutiere și în zonele cu trafic intens, fiind angrenați aproximativ 30 de polițiști, care au utilizat mijloace tehnice de testare specifice.

„În cadrul acțiunii au fost efectuate peste 440 de testări alcoolscopice, fiind înregistrate trei rezultate pozitive, dintre care una a indicat o valoare sub 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar celelalte două peste această limită legală. În cazul celor doi conducători auto ale căror rezultate au indicat valori peste limita legală, au fost întocmite dosare penale, cercetările continuând sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.

Polițiștii au depistat în trafic și un conducător auto care conducea fără a avea acest drept un vehicul neînmatriculat/neînregistrat, cu număr fals de înmatriculare, fiind deschis în acest sens un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere fără permis și conducerea unui vehicul neînmatriculat/neînregistrat.