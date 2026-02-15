sibian prins beat la volan pe șoseaua de centură a municipiului alba iulia

Un bărbat din Sibiu a fost prins beat la volan pe șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia.

Sibianul a fost oprit pentru un control de rutină atunci când oamenii legii au descoperit că era băut.

„În noaptea de 14 spre 15 februarie 2026, în jurul orei 02.00, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene au oprit, pentru control, pe șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 48 de ani, din municipiul Sibiu”, informează IPJ Alba.

Sibianul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,60 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.