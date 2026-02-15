singura sibiancă de la olimpiada de iarnă a concurat duminică. pe ce loc s-a clasat

Legitimată la Barbu Schi Sibiu, Sofia Moldovan (17 ani) s-a clasat duminică pe un onorant loc 46 la schi alpin, proba de slalom uriaș la Olimpiada de Iarnă.

Mezina delegației României la Olimpiada de Iarnă de la Milano Cortina, clujeanca Sofia Maria Moldovan (17 ani) este legitimată la clubul Barbu Schi din Sibiu, special pentru a putea concura la competițiile internaționale.

Înainte de Olimpiada de Iarnă, ea ocupa locul 178 mondial la slalom fete, fiind cea mai bine clasată schioare din țară.

La Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, Sofia și-a stabilit ca țel să se claseze între primele 30 de sportive. Ea este antrenată de italianul Luigi Rossi.

La slalom uriaș, ea s-a clasat duminică pe locul 46 după cele două manșe, din 76 de sportive participante. Sofia a avut o evoluție constantă pe parcursul celor două manșe, reușind în prima coborâre un timp de 1:12.46, care a plasat-o pe locul 56 după prima parte a concursului, iar în manșa secundă a schiat mai rapid, oprind cronometrul la 1:17.41 și urcând în clasament. Cu timpul total de 2:29.87, la 16.37 secunde de câștigătoare, Sofia a demonstrat determinare și potențial de creștere, reușind un rezultat încurajator. Italianca Federica Brignone a devenit campioană olimpică la această probă.

Sofia Moldovan are în palmares titluri naționale la U18 și U21, iar anul trecut a participat la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE)