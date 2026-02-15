tineri polițiști, lăudați de ipj sibiu după ce au refuzat mită de 3 ori

Doi polițiști tineri au refuzat de trei ori mită de la cetățeni. Aceștia au fost lăudați de IPJ Sibiu într-o postare pe Facebook.

Polițiștii au 23, respectiv 28 de ani, și au refuzat de 3 ori mită. „Respect și apreciere pentru cei doi polițiști, în vârstă de 23 și 28 de ani, absolvenți ai școlilor de poliție, care demonstrează că integritatea nu ține de vârstă, ci de caracter. Deși sunt la început de carieră, au dat dovadă de profesionalism, curaj și onoare, refuzând mita și alegând de fiecare dată să respecte legea. Faptul că au procedat astfel nu o dată, ci de trei ori, arată un exemplu rar de verticalitate și responsabilitate”, transmit reprezentanții IPJ Sibiu într-o postare pe Facebook.

IPJ Sibiu consideră că astfel de oameni inspiră încredere și arată că valorile autentice încă stau la baza uniformei pe care o poartă.