accident în sadu: un șofer fără permis și băut a intrat într-o mașină parcată

Ieri, 15 februarie, în jurul orei 17:40, un accident rutier a avut loc pe strada Inocențiu Micu Klein din localitatea sibiană Sadu.

Acolo, un șofer în vârstă de 49 de ani, din Cisnădie, a pierdut controlul direcției și a acroșat un autoturism parcat.

Verificările efectuate de polițiști au arătat că bărbatul nu deține permis de conducere, fiind deschis un dosar penal pentru conducere fără permis. În plus, testarea alcoolscopică a indicat o valoare de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.