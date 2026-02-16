accident la mediaș: încă un motociclist lovit de o mașină / update

Un motociclist a ajuns la spital după ce luni a fost lovit de o mașină pe o stradă din Mediaș.

UPDATE

În urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că tânărul de 18 ani nu deține permis de conducere corespunzător categoriei din care face parte motocicleta, iar aceasta este neînmatriculată.

Cercetările sunt continuate într-un dosar penal, deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul neînmatriculat și conducerea unui vehicul cu permis de conducere necorespunzător categoriei din care face parte vehiculul în cauză.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Accidentul s-a produs luni după-amiază pe o stradă din Mediaș. Un motociclist în vârstă de 18 ani a fost lovit de o mașină.

„Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că în timp ce conducea un autoturism pe strada Ulmului pe direcția Mediaș-Moșna, la intersecția cu strada Frasinului, o femeie de 31 de ani nu ar fi acordat prioritate de trecere și a intrat în coliziune cu un motociclist în vârstă de 18 ani din Mediaș, care circula pe strada Frasinului”, au transmis polițiștii sibieni.

La fața locului a intervenit un echipaj al SAJ Sibiu cu medic. „Echipajul SAJ sosit la fața locului a asistat medical un tânăr de 18 ani (conducătorul motocicletei), care a suferit traumatisme ale membrelor inferioare (posibil fracturi). Tânărul a fost transportat la CPU Mediaș”, a transmis Vasile Scridon, purtătorul de cuvânt al SAJ Sibiu.

