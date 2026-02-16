automatele „ouă de sibiu” sunt acum și în piața cibin. prospețime locală, non-stop, mai aproape ca niciodată / foto, video

Locuitorii din Sibiu au cerut ca automatele „Ouă de Sibiu” să fie și mai aproape de casele lor. Iar dorința lor a devenit realitate: de acum, ouăle proaspete din producție locală pot fi cumpărate și din noua locație, la Piața Cibin.

„De astăzi (n.r. 16 februarie, 2026) suntem și mai aproape de sibieni – ne găsiți inclusiv în Piața Cibin. Vindem ouă proaspete, provenite dintr-o fermă locală din Cristian. Vorbim despre producție locală, prospețime zilnică și calitate superioară. Ne dorim să susținem comunitatea și antreprenorii locali, oferind un produs sigur, gustos și accesibil.

Ouăle provin dintr-o fermă din Cristian și ajung zilnic în automate. Sunt ouă mărimea L, categoria A, colectate din producția de ieri și oferite la un preț competitiv, posibil chiar cel mai bun de pe piața locală, la ora actuală.” spune Alexandru Nistor, unul dintre inițiatorii proiectului.

De ce să alegi „Ouă de Sibiu” de la automat?

Super proaspete – Colectate zilnic și livrate direct în automat.

Calitate garantată – Ouă mari, hrănitoare și gustoase, ideale pentru micul dejun sau rețetele preferate.

Conveniență maximă – Acceptă orice metodă de plată: numerar, card bancar sau telefon (NFC).

Disponibile 24/7 – Le puteți cumpăra la orice oră din zi și din noapte.

„Disponibilitatea noastră și prospețimea ouălor ne aduc un plus de valoare față de tot ce găsim pe piață. Vreau să menționez că avem un preț competitiv, poate chiar cel mai bun de pe piață la ora actuală. Vă încurajăm să cumpărați de la noi – ne găsiți non-stop”, adaugă Alexandru.

Piața Cibin – un nou punct strategic pentru sibieni

Noua locație din Piața Cibin vine în sprijinul celor care fac cumpărături zilnic în zonă și își doresc produse locale, fără compromis la calitate. Amplasarea automatului într-unul dintre cele mai circulate puncte din oraș înseamnă acces rapid la ouă proaspete, direct de la producător, fără a mai fi nevoie de drumuri suplimentare.

„Ați cerut să fim mai aproape de voi și am ajuns acum și în Piața Cibin”, transmit reprezentanții automatelor „Ouă de Sibiu”.

Ce spun sibienii?

O sibiancă surprinsă exact în momentul în care își cumpăra ouăle ne-a spus:

„Sunt proaspete, sunt mari și avem beneficii de la ele. Sunt foarte bune, gălbenușul este foarte colorat, albușul este mare – putem face blaturi la prăjituri. A fost o perioadă când au lipsit automatele. Le-am dus lipsa. Ne bucurăm că au revenit.”

Un alt sibian confirmă avantajele:

„Sunt foarte bune, sunt ieftine, sunt foarte proaspete și, în al doilea rând, sunt aproape de casă.”

Unde găsiți automatele „Ouă de Sibiu”?

Pe lângă noua locație din Piața Cibin, automatele sunt disponibile în cartierele:

Terezian

Ștrand

Piața Rahovei

Cedonia

Mihai Viteazul

Valea Aurie

Mall Șelimbăr

În curând, rețeaua se va extinde și în alte cartiere din Sibiu și Șelimbăr.

Prin acest concept modern de vânzare directă, „Ouă de Sibiu” susține producția locală și antreprenoriatul sibian, oferind în același timp un produs proaspăt, accesibil și disponibil permanent.