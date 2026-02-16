campionatul național u19: echipele sibiului rămân în cursa pentru calificarea în semifinale

Turneul 4 al Campionatului Național U19, găzduit la Brașov, a fost unul cu miză majoră pentru configurația finală a grupei. Cele două reprezentante ale Sibiului, Champions și CSS, au traversat un weekend intens, cu impact direct asupra luptei pentru semifinale.

La final, Champions și-a asigurat matematic calificarea, în timp ce CSS își păstrează șansele, însă acestea sunt reduse.

Derby sibian cu probleme de lot pentru Champion

Turneul a debutat cu confruntarea directă dintre cele două echipe sibiene:

Champions – CSS Sibiu 3-1

(23-25, 25-12, 25-16, 25-15)

CSS a câștigat primul set la limită, profitând de începutul ezitant al adversarei. Champions a avut probleme de lot și diferențe de vârstă în formula de start, fiind una dintre cele mai tinere echipe din grupă și din competiție.

După ajustările tactice, echipa pregătită de Sabin Sopa a preluat controlul jocului, dominând următoarele trei seturi. Reacția a confirmat pregătirea unei formații tinere, dar bine structurate.

Rezultatele complete ale turneului

Champions – CSS Sibiu 3-1

Juvenil Brașov – Bravol Brașov 3-0

Champions – Juvenil Brașov 3-1

CSS Sibiu – Bravol Brașov 3-0

Champions – Bravol Brașov 3-0

Juvenil Brașov – CSS Sibiu 3-1

Champions, trei din trei și calificare matematică

Prin victoriile cu Juvenil (3-1) și Bravol (3-0), Champions a încheiat turneul cu maximum de puncte, asigurându-și locul 2 în clasament.

Clasament după 4 turnee:

Corona Brașov – 27 puncte Champions Sibiu – 20 puncte CSS Sibiu – 13 puncte Juvenil Brașov – 12 puncte Bravol Brașov – 0 puncte

Corona, care a stat în această etapă, rămâne lider, însă Champions este deja calificată în semifinalele naționale, indiferent de rezultatele ultimei runde.

CSS, șanse reduse, dar nu eliminate

CSS Sibiu a câștigat fără probleme cu Bravol (3-0), însă înfrângerile cu Champions și Juvenil (1-3) au redus drastic șansele echipei de a avansa. Formația sibiană depinde acum de rezultatele ultimei etape pentru a mai spera la o calificare.

Derby-ul sibian și meciurile disputate arată însă potențialul generației actuale, iar duelurile locale rămân printre cele mai atractive din campionat.

O generație tânără care livrează rezultate

Champions U19 este cea mai tânără echipă din grupă și una dintre cele mai tinere din țară la această categorie. Majoritatea jucătoarelor sunt mai mici de vârstă, iar experiența competițională este în formare.

În ciuda acestui context, echipa a demonstrat stabilitate tactică, pregătire fizică și mental competitiv.

Sabin Sopa, antrenor Champions:

„Ne-am propus să câștigăm toate cele trei meciuri și să ne asigurăm calificarea. Am avut dificultăți de lot în primul joc, dar reacția echipei a fost foarte bună. Pentru o echipă atât de tânără, este un rezultat important.”

Andrei Banciu, secund:

„Chiar dacă am avut probleme de efectiv și diferențe de vârstă, știam că suntem bine pregătiți tactic, tehnic, fizic și mental. Avem un lot echilibrat și eram convinși că putem obține maximum de puncte.”

Lotul Champions deplasat la Brașov

Ruxandra Dumitra, Adelina Canciu, Karina Roșianu, Sonia Rusu, Bianca Văcar, Ines Gheara, Irina Lăscău, Draga Savu, Ana Grădinariu, Laura Grădinariu, Yris Ion, Iunia Bozdoc, Cătălina Vasilescu

Continuitate la nivel național

Prin această calificare, Champions U19 se alătură echipelor deja calificate în semifinale:

Champions U13

Champions U15

Champions U17 A

Și echipa Champions U17 B are șanse mari de calificare, confirmând un proiect coerent de dezvoltare la nivelul clubului sibian.

Ultimul turneu al grupei va decide configurația finală a clasamentului, iar Champions promite să îl abordeze cu ambiție, vizând din nou maximum de puncte.

Pentru voleiul sibian, certitudinea rămâne: orașul continuă să conteze pe harta națională, atât prin Champions, cât și prin CSS.