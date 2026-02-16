carnavalul din cisnădie, la jubileu: prințese, cavaleri și „bebeluși” la 80 de ani. costumele câștigătoare: o pereche de palestinieni / video

Zeci de persoane de toate vârstele, din Cisnădie, Sibiu și nu numai, au participat, sâmbătă, la o nouă ediție a carnavalului cisnădian ajuns la o ediție aniversară. Carnavalul a fost din anii 80 un prilej de sărbătoare la Cisnădie, încă din vremea conviețuirii cu populația germană, rămânând o tradiție anuală îndrăgită de localnici.

Carnavalul e un prilej de sărbătoare la Cisnădie, încă din vremea sașilor, rămânând o tradiție anuală îndrăgită de localnici. Cunoscut încă din anii ’80, obiceiul cisnădian a aniversat 30 de ani de existență în 2006 și a continuat chiar și după exodul populației germane. În 2026, carnavalul a ajuns la cea de-a 20-a ediție organizată exclusiv de comunitatea românească, semn că tradiția merge mai departe.

Anul acesta, evenimentul s-a desfășurat în Sala de Evenimente a restaurantului Thyme by Chef Lorant, din Cisnădie, unde participanții au defilat pe ritmul imnului carnavalului într-o paradă spectaculoasă a costumelor. Cavaleri și prințese, flori, cucoane, personaje orientale sau țigani au adus culoare și originalitate serii. Invitații au pregătit și scenete savuroase, precum „Bebelușii pofticioși”, „Șatra lui Bruslli”, „Cucoana cu majordomul” și „Pasagerii spre America”, care au stârnit ropote de aplauze.

Participanți cu vârste între 10 și 80 de ani

Participanții cu vârste cuprinse între 10 și 80 de ani au avut inspirație și au ales tot felul de costume hazlii, inclusiv de bebeluși, cavaleri și prințese.

„A fost o atmosferă extraordinară. Peste 50 de persoane au petrecut până la orele târzii ale nopții, cu jocuri, concursuri, dans și tombolă. Foarte multă lume a venit costumată, inclusiv mulți sibieni. Suntem în al 20-lea an în care organizăm doar noi, românii, și vom menține tradiția și la anul. Bucatele au fost foarte delicioase, atent selectate și preparate la restaurantul Thyme by Chef Lorant. Mulțumiri conducerii localului. Ne-am distrat cu toții, de la cei mai tineri până la participanți de 70-80 de ani”, a declarat Mariana Popa, organizatoarea petrecerii.

Juriul a avut o misiune dificilă în a departaja creativitatea costumelor și talentul interpretărilor, însă la final fiecare participant a fost răsplătit cu diplomă și premiul binemeritat. Seara a continuat cu ședințe foto, jocuri, dans, concursuri, tombolă și multă voie bună până târziu în noapte.

Premiul întâi, câștigat de o pereche deghizată în palestinieni

Carnavalul din acest an a fost plin de culoare, energie și momente memorabile. La concursul de costume, premiul întâi a fost câștigat de participanții deghizați în palestinieni, care au impresionat prin originalitate și atenția la detalii. Locul al doilea a fost obținut de o țigăncușă plină de farmec și expresivitate, iar pe locul al treilea s-a clasat un elegant cavaler florentin, apreciat pentru costumația sa rafinată.

Și secțiunea de scenete a stârnit mult entuziasm. Premiul întâi a fost acordat momentului intitulat „Bebelușii pofticioși”, care a cucerit publicul prin umor și naturalețe. Locul al doilea a revenit scenetei „Spre America”, iar locul al treilea a fost obținut de „Șatra”. O mențiune specială a fost oferită momentului „Cucoana cu majordomul”. Premiile au fost considerabile și pe măsură: coniac, whisky și dulciuri, spre bucuria câștigătorilor.

Un moment deosebit al serii a fost alegerea regelui și reginei balului. Titlurile au fost câștigate de Cristi și Cristina, în urma unui concurs de dans plin de energie. Cei doi au participat costumați în rromi la prezentare, impresionând juriul prin talent și carismă.

Programul a inclus și alegerea titlurilor de Miss și Mister, dar și un concurs de pantomimă, unde participanții au trebuit să mimeze diverse situații. Câștigătorii au fost doi bucureșteni care s-au cazat în Cisnădie special pentru a lua parte la carnaval, dovedind pasiune și implicare.

Evenimentul a adunat participanți din mai multe zone, inclusiv din Moldova, din Chișinău și chiar din Austria, transformând carnavalul într-o adevărată sărbătoare a diversității și a bunei dispoziții.