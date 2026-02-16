cod galben de viscol și ninsori: zăpadă de până la 30 cm, vânt puternic și temperaturi scăzute

Administrația Națională de Meteorologie a emis, luni, o avertizare cod galben de viscol și ninsori, valabilă pentru aproape jumătate din România, cu precădere în regiunile Moldova, Muntenia, Dobrogea și județul Sibiu.

Luni, vremea devine rece în Moldova și în județul Sibiu, iar marți și în regiunile sudice, temperaturile maxime se vor încadra între -4 și 4 grade. Miercuri, frigul persistă în Moldova, estul Munteniei, Dobrogea și județul Sibiu, cu maxime între -6 și 0 grade. Temperaturile minime vor fi negative în majoritatea regiunilor, variind între -9 grade în estul Transilvaniei și nordul Moldovei și 4 grade în sudul Banatului și pe litoral.

Marți, precipitațiile se extind dinspre sud-vest, afectând sudul, estul și parțial centrul țării, inclusiv județul Sibiu. Inițial, vor fi precipitații mixte în Oltenia și Muntenia, ploi în Dobrogea și ninsori în Transilvania, Moldova și zonele montane. În noaptea de marți spre miercuri, ninsorile vor fi predominante, cu un strat de zăpadă de 5–15 cm în medie și local 20–30 cm.

Cantitățile de apă vor ajunge la 10–20 l/mp, izolat peste 25 l/mp, existând și risc de polei sau ghețuș.

Vântul se intensifică în noaptea de luni spre marți și marți, în estul Olteniei, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și județul Sibiu, apoi din seara zilei de marți va sufla cu rafale de 45–65 km/h în cea mai mare parte a țării. În sud și sud-est se va semnala viscol, iar vizibilitatea va fi redusă.

Codul galben este valabil până joi, la ora 10:00

Tot marți, de la ora 10:00, intră în vigoare o avertizare cod galben pentru sudul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. În aceste zone, precipitațiile vor fi însemnate cantitativ: mixte în Oltenia și Muntenia, ploi în Dobrogea și ninsori în Moldova. Noaptea vor predomina ninsorile, cu acumulări de 25–30 l/mp, izolat peste 40 l/mp și strat de zăpadă de 10–30 cm. Rafalele vor atinge 50–70 km/h, cu viscol și vizibilitate sub 100 m. Avertizarea este valabilă până miercuri, la ora 14.

De asemenea, marți, de la ora 17:00, va intra în vigoare cod galben în Carpații Meridionali și de Curbură, unde vântul va sufla cu 70–90 km/h, vizibilitatea va fi redusă sub 100 m, iar stratul de zăpadă se va depune între 10–20 cm (echivalent 15–25 l/mp). Această avertizare este valabilă până miercuri, la ora 14.