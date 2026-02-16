cum va fi vremea de mărțișor: se anunță zile călduroase

Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru perioada 16 februarie – 1 martie 2026, iar începutul intervalului aduce un nou val de frig în aproape toată țara.

Prima săptămână va fi marcată de temperaturi scăzute, nopți geroase și precipitații temporare, în timp ce vremea de Mărțișor vine cu o încălzire treptată în mai multe regiuni.

În Transilvania, inclusiv în zona Sibiului, temperaturile maxime se vor încadra între 2 și 6 grade în intervalul 16 – 19 februarie, urmând ca pe 20 și 21 februarie să scadă spre -2 grade.

Potrivit Mediafax, nopțile vor fi deosebit de reci, cu minime cuprinse între -10 și -2 grade în prima săptămână. După 22 februarie, valorile diurne vor crește treptat, spre 6 grade, iar minimele vor urca spre -2 grade. Temporar vor fi precipitații pe tot parcursul intervalului.

BANAT

În intervalul 16 – 19 februarie, media temperaturilor maxime va fi în creștere de la o zi la alta și se va încadra între 6 și 10 grade. Ulterior, în intervalul 20 – 22 februarie, valorile termice vor scădea spre 1 – 2 grade, iar după data de 23 februarie vremea se va încălzi ușor, maximele ajungând spre 10 – 11 grade. În intervalul 16 – 20 februarie, media temperaturilor minime se va încadra între -3 și 2 grade, urmând ca în zilele de 21 și 22 februarie aceasta să coboare spre -6 grade, iar ulterior, până spre sfârșitul intervalului, să se atingă 0 – 1 grad. Temporar vor fi precipitații pe tot parcursul intervalului de prognoză.

CRIȘANA

În intervalul 16 – 19 februarie, media temperaturilor maxime se va situa în jurul valorii de 5 grade. În intervalul 20 – 22 februarie, va avea loc o scădere a temperaturilor și se vor înregistra 0 – 2 grade, iar după data de 23 februarie și până spre sfârșitul intervalului, temperaturile vor fi în creștere spre 8 grade. În prima săptămână a intervalului, media temperaturilor minime va avea variații de la o zi la alta și se va încadra între -6 și 0 grade, iar în a doua săptămână valorile termice vor crește treptat spre 0 grade. Temporar vor fi precipitații pe tot parcursul intervalului de prognoză.

TRANSILVANIA

În intervalul 16 – 19 februarie, mediile temperaturilor maxime se vor încadra între 2 și 6 grade, iar pe 20 și 21 februarie vor scădea spre -2 grade. De pe 22 februarie și până spre sfârșitul intervalului, temperaturile medii diurne vor crește spre 6 grade. În prima săptămână a intervalului temperaturile medii nocturne se vor încadra între -10 și -2 grade, iar în ultima săptămână vor fi în creștere spre -2 grade. Temporar vor fi precipitații pe tot parcursul intervalului de prognoză.

MARAMUREȘ

În intervalul 16 – 19 februarie, mediile temperaturilor maxime se vor încadra între 2 și 6 grade, iar între 20 și 22 februarie acestea se vor situa în jurul valorii de 1 grad. În ultima săptămână din interval, valorile termice diurne vor crește treptat spre 6 grade. În prima săptămână a intervalului, temperaturile medii nocturne vor avea variații și se vor încadra între -6 grade la începutul săptămânii și -8 grade la sfârșitul acesteia, apoi vor crește treptat în ultima săptămână spre -2 – 0 grade. Temporar vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului de prognoză.

MOLDOVA

Prima săptămână de prognoză va debuta cu temperaturi medii diurne de -2 grade, apoi pe 19 februarie vor crește spre 4 grade, iar în intervalul 20 – 22 februarie vremea se va răci din nou, astfel încât temperaturile medii diurne se vor situa în jurul a -2 grade. În ultima săptămână, mediile temperaturilor maxime vor crește spre 6 grade. Mediile temperaturilor minime vor fi negative pe tot parcursul intervalului și se vor încadra, în prima săptămână, între -10 și -4 grade, iar în cea de-a doua între -6 și -2 grade. Temporar vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului de prognoză.

DOBROGEA

În prima săptămână de prognoză, mediile temperaturilor maxime vor avea variații de la o zi la alta: în primele 3 zile acestea vor scădea de la 6 grade la 0 grade, apoi, în 19 – 20 februarie, vor crește spre 7 grade. Pe 21 februarie, temperaturile medii diurne vor scădea spre -2 grade, apoi vor crește treptat spre 8 grade. Temperaturile medii nocturne vor scădea treptat de la 4 grade în prima zi spre -2 grade pe 19 februarie, apoi în intervalul 20 – 22 februarie vor avea variații și se vor încadra între -6 și 3 grade. Începând cu data de 23 februarie vor crește de la -6 grade spre 0 grade. Temporar vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului de prognoză.

MUNTENIA

În prima săptămână de prognoză, mediile temperaturilor maxime vor avea variații de la o zi la alta: în primele 3 zile acestea se vor încadra în jurul a 4 grade, apoi, de pe 19 până pe 21 februarie, vor scădea spre 0 grade. Din data de 22 februarie și până spre sfârșitul intervalului de prognoză vor crește treptat spre 10 grade. Temperaturile medii nocturne vor scădea treptat de la 2 grade în prima zi spre -2 grade pe 19 februarie, apoi în intervalul 20 – 22 februarie vor avea variații și se vor încadra între -7 și 0 grade. Începând cu data de 23 februarie vor crește treptat spre -2 grade. Temporar vor fi precipitații pe tot parcursul intervalului de prognoză.

OLTENIA

Mediile temperaturilor maxime vor avea variații de la o zi la alta în primele 4 zile și se vor încadra în jurul a 6 grade, apoi, de pe 20 și până pe 22 februarie, vor scădea și se vor situa în jurul a 4 grade. De pe 23 februarie și până spre sfârșitul intervalului de prognoză vor crește treptat spre 10 grade. Temperaturile medii nocturne se vor încadra în jurul valorii de -1 grad în intervalul 16 – 20 februarie, iar în intervalul 21 – 23 februarie se vor situa în jurul a -4 grade, apoi, până la sfârșitul intervalului, vor crește spre 0 grade. Temporar vor fi precipitații pe tot parcursul intervalului de prognoză.

LA MUNTE

Mediile temperaturilor maxime nu vor avea variații semnificative de la o zi la alta și se vor încadra în jurul valorii de -1 grad. Temperaturile medii nocturne se vor în prima săptămână între -10 și -4 grade, iar în a doua săptămână între -8 și -6 grade. Temporar vor fi precipitații pe tot parcursul intervalului de prognoză.