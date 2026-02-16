dorinel munteanu, atac dur la arbitrajul lui chivulete: “de ce nu s-a dat penalty?”

Antrenorul lui FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu a tunat și fulgerat la adresa arbitrului Chivulete, care a întors la VAR un penalty acordat sibienilor, în ultimele secunde de prelungiri.

După eșecul lui FC Hermannstadt, 0-1 cu CFR Cluj, Dorinel Munteanu a luat la țintă arbitrajul lui Andrei Chivulete, ecuson FIFA, care și-a schimbat la monitor decizia inițială, de a acorda un penalty pentru sibieni la ultima fază a jocului.

”Meci decis nu de jucători, ci de alți factori, pentru că nu știu cum se interpretează fazele cei care conduc jocul, dar nu e normal. A fost un joc care pe care, dar ar fi trebuit să primim ceea ce era de primit, mă refer la penaltyul dat ușor lor, și cel al nostru de la ultima fază, la tragerile de timp, care pentru multă lume nu sunt esențiale, dar în economia partidei sunt foarte importante. Dar, de ce nu ne dă penalty? A fost și fault la Kevin, a fost și henț, fiecare interpretează cum dorește, după sufletul lui, dar sufletul lor e limitat. Meritam mai mult din acest joc, suferă un oraș, dar mergem mai departe. Discutăm de gazon, de vreme, dar lucrurile au fost decise de arbitraj în ultima secundă. Trebuie să fie mai atenți, ar trebui să aibă discernământ ca să decidă fazele care trebuie. Eu sunt mai supărat ca Dani Coman, sunt situații diferite” a spus Munteanu la flash-interviu.

”Neamțul” subliniază că dacă Florescu ar fi marcat din penalty în finalul primei reprize, rezultatul era altul. ”A fost o înfrângere greu de suportat, am avut în față o echipă foarte puternică, dacă marcam din penalty, altul era jocul și rezultatul. Eu sunt responsabil și sunt foarte dezamăgit de cum a decurs jocul. Dacă meciul ar fi fost decis doar de golul clujenilor, nu mai spuneam nimic, dar au fost și alte partide grav afectate de arbitraje. Echipa suferă, avem și noi problemele noastre, de ce am ratat penalty, de ce am luat gol așa ușor” a mai declarat tehnicianul clujenilor.