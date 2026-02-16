dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul băiețelului mort la ighișu nou: cum s-ar fi produs tragedia

O tragedie de nedescris a avut loc, în weekend, la Ighișu Nou. Un băiețel de 7 ani a murit după ce a fost lovit de un balot de fân. Oamenii legii fac acum cercetări pentru a stabili cum anume s-a produs accidentul, iar în paralel DGASPC evaluează situația.

O ambulanță a fost solicitată de urgență, sâmbătă, la Ighișu Nou, pentru a salva un băiețel de 7 ani peste care a căzut un balot de fân. Salvatorii s-au deplasat în zonă dar, în ciuda manevrelor de resuscitare, copilul a murit. (DETALII AICI)

Tragedia s-a produs la nici 50 de metri de casa băiețelului. El se afla într-o șură și se juca singur. La un moment dat, un balot mare de fân s-a prăbușit peste el. Nu este clar încă ce s-a întâmplat în acel moment, astfel că oamenii legii fac cercetări pentru a stabili toate circumstanțele producerii evenimentului. Copilul a fost găsit fără suflare de către sora lui, iar mai apoi au fost alertați și părinții.

În urma celor întâmplate, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) s-a autosesizat pentru a evalua acest caz. „Având în vedere incidentul care a avut loc sâmbătă, reprezentanții DGASPC Sibiu s-au autosesizat, urmând să evalueze cazul”, a precizat Beatrice Muntean, purtătorul de cuvânt al DGASPC Sibiu.

În același timp, polițiștii au deschis un dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.