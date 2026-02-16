fc hermannstadt de la extaz la agonie: penalty anulat în ultimul minut cu cfr cluj / video foto

FC Hermannstadt a pierdut din nou pe teren propriu, 0-1 cu CFR Cluj, în etapa a 27-a a Superligii, după un meci cu două penaltyuri ratate și unul anulat în ultimele secunde.

În tribuna oficială a ”Municipalului” au fost mulți reprezentanți ai FRF, printre care Mihai Stoichiță sau Costin Curelea.

CFR a pus pericol la poarta sibiană, după 6 minute, prin Aliev și Sinyan. Clujenii sunt mai periculoși, portarul Lazar intervine la reluarea lui Aliev din careu, după eroarea lui Politic.

Muhar are o ocazie uriașă în minutul 11, când preia în careu și trage în bara porții sibiene.

FC Hermannstadt nu a găsit variante la construcție în primul sfert de oră, apoi a ieșit din corzi și a echilibrat jocul.

După 30 de minute, Korenica scapă pe contraatac, singur cu portarul, dar Lazar îl blochează bine. Sibienii au din nou noroc și în minutul 42, când Korenica trage din lovitură liberă, dar în bară.

Chiar înainte de pauză, Florescu este călcat în careu de Keita, centralul Chivulete este chemat la VAR și acordă penalty.

Bate tot Eduard Florescu, dar o face slab, portarul Popa respinge, apoi Politic reia pe lângă poartă. Astfel, după 45 de minute cu multe peripeții, Sibiul a fost la egalitate cu CFR, 0-0.

Imediat după pauză, Dorinel Munteanu mizează pe Albu, în locul lui Jair. CFR deschide scorul în minutul 52, când șutul lui Biriboc de la 18 metri este deviat de Stoica și se duce lângă bară, fără șanse pentru Lazar.

Intră și Buș în locul inexistentului Afalna. În minutul 61 intră și Zargary și Neguț.

Păun scapă în careu și trage în transversală, a treia bară pentru CFR. Tușierul Vataman are probleme cu ofsaidurile și se grăbește să ridice fanionul în faze limită, oprind atacuri periculoase ale sibienilor.

Dorinel Munteanu epuizează schimbările din minutul 69, odată cu intrarea suedezului Simba. Sibienii nu pun însă probleme în atac, etalând același joc neputincios cu care și-au exasperat fanii în acest sezon.

În minutul 83, Zargary îl atinge ușor în careu pe Păun și centralul Chivulete a dictat penalty după neglijența israelianului. Lazar pleacă însă excelent pe șutul lui Korenica și salvează! Sinyan mai are o ocazie mare în minutul 89, trage din 6 metri direct în Lazar.

În prelungiri, sibienii au o dublă ocazie uriașă, Chorbadzhiyski reia cu capul, portarul Popa scoate, apoi Buș nu reușește să înscrie din câțiva metri!

Când nimeni nu se mai aștepta, centralul Chivulete dă penalty la un duel aerian între Sinyan și Ciubotaru. Deși faza este la limită, Chivulete este însă chemat la VAR și își schimbă decizia.

CFR se impune meritat, cu 1-0 și urcă pe locul 5, de play-off, în timp ce FC Hermannstadt nu găsește lumina de la capătul tunelului nici cu Dorinel Munteanu pe bancă, ajungând la trei eșecuri consecutive în campionat.

Nici transferurile multiple din iarnă nu au adus un plus, excepție făcând portarul Lazar, care s-a integrat bine.

Sibiul rămâne pe locul 15, cu doar 17 puncte din 27 de meciuri, la 7 puncte de primul loc de baraj și fără a avea un plus în evoluții după perioada de iarnă.

FC Hermannstadt: Lazar – Căpușă, Chorbadzhiyski, Stoica, Ciubotaru – Jair (Albu 46), Ivanov, Florescu (Zargary 60) – Chițu (Simba 69), Afalna (Buș 55), Politic (Neguț 60). Antrenor: Dorinel Munteanu