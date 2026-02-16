fost procuror controversat din sibiu cere arestarea lui ilie bolojan pentru abuz în serviciu

Fostul procuror DNA, Eugen Stoina, din Sibiu revine în atenția publică după ce a depus o plângere penală împotriva premierului Ilie Bolojan și a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Acesta a cerut arestarea lor pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu.

Eugen Stoina a anunțat, printr-o postare pe Facebook din 2 februarie 2026, că a depus o plângere penală la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție București, împotriva premierului Ilie Bolojan și ministrului de Finanțe Alexandru Nazare. În plângere el s-a adresat procurorului general Alex Florența, căruia i-a cerut să ia măsuri față de cei care „au luat niște măsuri haotice care îi afectează pe majoritatea cetățenilor români”.

Stoina cere arestarea premierului

Fostul magistrat a cerut inclusiv arestarea premierului Ilie Bolojan. „Domnule Procuror General, în măsura prerogativelor pe care le aveți, potrivit legii, să luați măsuri ca procurorii de caz, pe care o să-i desemnați dumneavoastră sau procurorul – șef secție urmărire penală sau criminalistică, să efectueze ancheta penală cu celeritate. (…) Vă rog să dispuneți reținerea celor doi demnitari și propunerea de arestare preventivă a acestora. Mă constitui parte civilă în procesul penal cu suma de 1.000.000 euro, reprezentând daune morale”, a scris Stoina în plângere.

El a mai transmis în plângere că măsurile de austeritate „au sufocat” populația țării. „Este adevărat că Guvernul României nu are nici o grijă pentru cetățenii săi și trebuie luate măsuri drastice împotriva decidenților pentru a stopa distrugerea stării morale și materiale a cetățenilor români, fiind o situație complicată și complexă după trecerea prin pandemie iar acum măsurile de austeritate care sufocă efectiv populația tării. Având în vedere măsurile abuzive luate, abuzurile demnitarilor nu se referă doar la un caz izolat ci afectează întreaga populație a României, fiind aplicate după bunul plac al decidenților, fără a ține seama de legalitatea și temeinicia acestora”, a scris Stoina.

Eugen Stoina a argumentat cele de mai sus prin prezentarea propriului exemplu: el spune că impozitul anual pentru autoturismul personal a crescut de la 22 lei în 2025, la 117 lei în 2026. „Consider că toate aceste majorări nu fac altceva decât să ne aducă pe toți cetățenii României într-un impas financiar nedorit și care putea fi evitat dacă decidenții se preocupau, în primul rând, de români, așa cum am precizat deja”, a mai scris fostul magistrat.

Cine este procurorul controversat

Procurorul Eugen Stoina a ajuns în atenția publică în ianuarie 2018. Pe când era procuror DNA, el a fost revocat din funcție după ce Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a notificat instituția cu privire la faptul că, în aceeași zi, acesta a provocat un accident în Capitală. La acea vreme el se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma celor întâmplate atunci, s-a deschis un dosar penal, însă Eugen Stoina a fost, în cele din urmă, achitat. (DETALII AICI).

După acest eveniment, Stoina a ajuns procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu. În anul 2021, el a fost sancționat disciplinar cu avertisment de Secția pentru procurori a CSM în materie disciplinară pentru tergiversarea a peste 150 de dosare.

În martie 2024, Eugen Stoina a provocat un accident pe un bulevard din Sibiu. El a recunoscut, într-o convorbire telefonică cu fostul polițist Marian Răduinea, că se afla sub influența băuturilor alcoolice.