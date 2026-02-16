impozit zero pentru cea mai frumoasă gospodărie din fiecare sat al comunei mihăileni

Măsura adoptată de Consiliul Local, la inițiativa primarului Cristian Bratu, printr-o hotărâre care introduce un program anual dedicat esteticii și bunei gospodăriri, își propune să incurajeze locuitorii să contribuie la înfrumusețarea localităților în care trăiesc.

Începând din acest an, în fiecare localitate din cele cinci care formează comuna, Mihăileni, Metiș, Moardăș, Răvășel și Șalcău, va fi desemnată cea mai îngrijită și armonioasă fațadă de locuință, iar proprietarii vor beneficia de scutire integrală de la plata impozitului pentru anul respectiv.

Pentru că ne dorim o comună îngrijită, primitoare și de care să fim cu toții mândri, Consiliul Local, la propunerea Primarului, a adoptat o Hotărâre prin care, începând cu acest an, lansăm un program de încurajare a esteticii și bunei gospodăriri, scrie primarul Cristian Bratu în anunț-ul oficial publicat pe pagina de Facebook a Primăriei Comunei Mihăileni.

Autoritățile locale spun că măsura are rolul de a recompensa implicarea și de a încuraja grija față de spațiul privat și cel din fața proprietății.

Selecția va avea la bază criterii clare: aspectul fațadei, modul în care este amenajată partea din față a gospodăriei, starea rigolei din dreptul proprietății, dar și gradul general de curățenie și întreținere.

Evaluarea va fi realizată de o comisie special desemnată, conform Hotărârii de Consiliu Local, pentru a garanta un proces transparent și echitabil. În cazul în care mai multe gospodării obțin același punctaj, câștigătorul va fi stabilit printr-un sondaj public.

Prin această inițiativă, administrația locală își propune să transforme comuna într-un spațiu mai curat, mai ordonat și mai atractiv, consolidând spiritul civic și mândria locală. Primarul Cristian Bratu a transmis pe Facebook un apel către cetățeni să se implice activ, subliniind că fiecare gest de responsabilitate contribuie la imaginea și dezvoltarea comunității.