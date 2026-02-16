mașină vandalizată pe dn1 lângă sibiu de valentine’s day: i-au furat catalizatorul și capota / foto

Un tânăr din Jina și-a găsit mașina vandalizată de Valentine’s Day, după ce rămas cu autoturismul pe marginea Drumului Național 1, între localitățile Cristian și Săcel.

„În dimineața zilei de 14 februarie, în jurul orei 05:00, am rămas cu mașina pe DN1, între Cristian și Săcel, după ce am rămas fără motorină. Veneam dinspre Jina. Am luat un taxi până acasă, cu intenția de a mă întoarce ulterior la autoturism.

Când am revenit, am constatat că mașina fusese vandalizată: lipsea catalizatorul, capota era dispărută, iar indicatoarele rutiere din zonă erau tăiate. Am sesizat poliția, iar echipajul s-a deplasat la fața locului. Eu m-am întors la mașină în jurul orei 13:00. Din fericire, autoturismul este asigurat”, a declarat Mădălin Grozav.

Tânărul a dus ulterior mașina la service și așteaptă să o recupereze reparată. Prețul unui catalizator poate începe de la aproximativ 1.500 de lei, ceea ce face paguba considerabilă.

Dosar penal pentru distrugere

Poliția Rurală Orlat a deschis un dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere.

Purtătoarea de cuvânt a instituției, Alecsandra Rugaci, a transmis următorul punct de vedere:

,,În fapt, la data de 14 februarie a.c., în jurul orelor 15:20, prin SNUAU 112, Centrul Operațional al IPJ Sibiu a fost sesizat despre faptul că un tânăr și-ar fi găsit autoturismul parcat prezentând urme de distrugere.

Polițiștii s-au deplasat cu celeritate la fața locului, iar din primele verificări efectuate a rezultat că la data de 13 februarie a.c., un tânăr de 21 de ani, domiciliat în localitatea Jina, ar fi parcat autoturismul pe marginea Drumului Național 1, între localitățile Cristian–Săcel, iar în data de 14 februarie a.c., când a revenit la autoturism, a observat că acesta prezenta urme de distrugere la compartimentul motor.”

IPJ ne-a mai transmis că cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Secției nr. 6 Poliție Rurală Orlat și au deschis un dosar penal, deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, pentru a stabili împrejurările exacte în care a avut loc evenimentul, identificarea făptuitorilor și luarea măsurilor legale în consecință.