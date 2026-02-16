medic pneumolog din sibiu: „ignorarea tusei prelungite poate duce la boli grave"

Tusea este unul dintre cele mai frecvente simptome respiratorii și, de multe ori, este tratată superficial.

Dacă persistă însă săptămâni la rând, poate ascunde afecțiuni care necesită investigații medicale. Pentru a afla care sunt cele mai frecvente cauze ale tusei prelungite și ce semnale de alarmă nu trebuie ignorate, am discutat cu dr. Ovidiu Lucuța, medic pneumolog în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu .

Domnule doctor, când ar trebui să ne îngrijoreze tusea?

În general, o tuse care durează până la trei săptămâni este considerată acută și apare frecvent în viroze. Însă dacă tusea persistă mai mult de trei săptămâni, nu mai este un simptom banal și necesită un consult medical. După opt săptămâni vorbim deja de tuse cronică.

Care considerați că este principalul motiv pentru care pacienții tind să ignore tusea persistentă?

Tusea este un simptom foarte comun și mulți oameni ajung să o perceapă ca pe o normalitate. O pun pe seama fumatului, a aerului rece sau a oboselii. Problema este că tusea poate fi singurul simptomal unei boli respiratorii, iar amânarea consultului poate întârzia diagnosticul corect.

Care sunt cele mai frecvente cauze ale tusei care nu mai trece?

Cele mai comune cauze sunt infecțiile respiratorii netratate complet, astmul bronșic, bronșita cronică și bronhopneumopatia cronică obstructive (BPOC), refluxul gastro-esofagian, rinita alergică sau sinuzita. Fumatul, inclusiv cel ocazional, rămâne o cauză importantă, chiar și la persoane tinere.

Tusea persistentă poate ascunde boli grave?

Da, în unele cazuri. Ne îngrijorează în special tusea asociată cu sânge, scădere în greutate, oboseală accentuată sau dificultăți de respirație. Aceste simptome pot semnala afecțiuni serioase, precum tuberculoza sau cancerul pulmonar și impun investigații urgente.

Mulți pacienți se tratează singuri. Este un risc?

Da, automedicația este una dintre cele mai frecvente greșeli. Siropurile de tuse sau antibioticele luate fără recomandare pot masca simptomele. Tusea nu se tratează „după ureche”, ci se investighează, pentru a identifica exact cauza.

Ce investigații sunt necesare în cazul unei tuse persistente?

În funcție de pacient, pot fi necesare spirometria, radiografia pulmonară, analizele de sânge sau teste alergologice. Sunt investigații accesibile și ne ajută să stabilim rapid un diagnostic corect.

Care este mesajul dumneavoastră pentru populație?

Este important să nu ignorați tusea care nu mai trece. Chiar dacă pare un simptom minor, poate ascunde o problemă importantă. Un consult la timp înseamnă, de cele mai multe ori, un tratament mai ușor și o evoluție mai bună.