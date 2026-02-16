medicii de la spitalul militar, acuzați că nu au intervenit la un accident în parcul sub arini. „nu avem atribuții în afara perimetrului unității”

Un adolescent în vârstă de 17 ani, junior la FC Hermannstadt, s-a accidentat în urmă cu o săptămâna în parcul Sub Arini în timp ce se plimba cu o trotinetă electrică. Prietenii care îl însoțeau au cerut ajutorul medicilor de la Spitalul Militar, având în vedere că evenimentul s-a produs în apropierea unității spitalicești. Ei s-au arătat nemulțumiți de decizia doctorilor de a nu interveni la acest caz. Reprezentanții Spitalului Militar confirmă situația, însă spun că medicii nu au atribuții în afara perimetrului unității.

Băiatul se plimba cu trotineta pe una dintre aleile din parcul Sub Arini. La un moment dat, în apropiere de Spitalul Militar, s-a dezechilibrat și a căzut. Martorii au povestit că tânărul, care este junior la FC Hermannstadt, s-a rănit grav. Accidentul a avut loc în 8 februarie.

Medicii de la „Militar”, acuzați că n-au intervenit la un accident în parc

Oamenii care au văzut accidentul au cerut mai întâi ajutor la Spitalul Militar, iar în paralel au sunat la 112. Ei s-au arătat nemulțumiți de atitudinea personalului de la spital, care nu a intervenit la fața locului pentru acordarea primului ajutor, în ciuda insistențelor prietenilor băiatului rănit.

„Prietenii acestuia s-au dus la Spitalul Militar de lângă Parcul Sub Arini, locul unde s-a întâmplat incidentul, și cei de la spital au refuzat să trimită o targă sau măcar sa ofere ajutor. De menționat că tânărul, cât și prietenii acestuia, erau minori. Acesta a stat întins pe asfalt până a ajuns ambulanța, însă până atunci persoanele de la Spitalul Militar au refuzat să trimită măcar un doctor fiind vorba de 100-150 metri. Chiar dacă au fost mai multe persoane să ceara ajutor, nu au dorit nici măcar targa să trimită”, a scris un cititor pe adresa redacției Ora de Sibiu.

Medicul de gardă a mers la poartă: „Echipajul SMURD era deja la fața locului”

Contactați de Ora de Sibiu, reprezentanții Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr. Alexandru Augustin” Sibiu au confirmat evenimentul, spunând că, în 8 februarie, o persoană a venit să ceară ajutor la punctul de acces. Medicul de gardă s-a prezentat la poartă, moment în care a observat echipajul SMURD la fața locului.

„În data de 08.02.2026 personalul de la punctul de control acces nr. 1 al unității a informat personalul de la Compartimentul Primire Urgențe al spitalului că la intrarea în instituție s-a prezentat o persoană care a semnalat un incident petrecut în Parcul sub Arini. Personalul medical a mers la poarta spitalului pentru a evalua situația, fiind deja vizibil echipajul SMURD Sibiu, în deplasare spre locul intervenției. Personalul medical a acționat conform competențelor legale. Până când a ajuns la punctul de control acces al instituției, la fața locului se afla deja echipajul SMURD Sibiu care gestiona intervenția, conform procedurilor legale și operative”, transmite Viorela Varna, purtătorul de cuvânt al instituției medicale.

Spital: „Personalul nu are atribuții în afara perimetrului unității”

De altfel, reprezentanții spitalului spun că, potrivit prevederilor legale, personalul medical nu poate interveni în afara unității, apelanții fiind îndrumați să sune la 112 pentru acordarea primului ajutor.

„Precizăm că protocolul prevede direcționarea apelanților către Serviciul Unic pentru Apeluri de Urgență 112, astfel încât intervenția să fie efectuată de echipaje specializate, autorizate pentru acordarea asistenței medicale prespitalicești. Personalul unității sanitare militare poate acorda sprijin în limitele competențelor legale în cadrul Compartimentului Primire Urgențe, conform art 42 din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1706/2007 și nu are atribuții în afara perimetrului unității. De asemenea, conform art. 43 alin.1 din Regulamentul din 1 iulie 2004 privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul Ministrului Sănătății 870/2004, este interzis medicilor de gardă să părăsească unitatea sanitară pe durata serviciului de gardă”, a mai transmis purtătorul de cuvânt al spitalului.

De menționat este faptul că apelul prin numărul unic de urgență 112 a fost recepționat în dispeceratul ISU Sibiu la ora 12:44. Două minute mai târziu, echipajul SMURD de Terapie Intensivă Mobilă a fost alertat, iar la ora 12:47 acesta a plecat spre locul intervenției. Echipajul SMURD a ajuns la fața locului la ora 12:50.