medicul de la spitalul militar din sibiu, acuzat de luare de mită, a fost eliberat

Medicul Remus Maxim de la Spitalul Militar din Sibiu, arestat preventiv în 5 februarie fiind acuzat de luare de mită, a fost eliberat. El a fost plasat în arest la domiciliu după ce a contestat decizia Tribunalului Sibiu.

Medicul din Sibiu, prins în flagrant când lua mită de 1.000 de lei de la o pacientă pentru a o opera, a ajuns în 5 februarie în fața judecătorilor Tribunalului Sibiu cu propunere de arestare preventivă. Remus Maxim a contestat decizia și a cerut o măsură mai ușoară, cererea lui fiind judecată în 16 februarie de Curtea de Apel Alba Iulia.

Magistrații au admis contestația formulată de acesta și au decis să îl plaseze, pentru următoarele 19 zile, în arest la domiciliu.

„Desființează încheierea penală contestată numai cu privire la dispoziția de luarea a măsurii arestării preventive și rejudecând: În temeiul art.227 alin.1 Cod de procedură penală, respinge propunerea de luare a măsurii arestării preventive, formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, în dosarul de urmărire penală nr.22/85/P/2026. (…) dispune luarea măsurii arestului la domiciliu pe o durată de 19 de zile, de la data de 16.02.2026 până la data de 06.03.2026 inclusiv, față de inculpatul MAXIM REMUS ELVIS, aflat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Sibiu, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de luare de mită”, se arată în soluția pe scurt publicată pe portalul instanțelor de judecată.

În aceste 19 zile, Maxim va trebui să respecte mai multe obligații. El nu va avea voie să părăsească locuința fără încuviințarea judecătorului de drepturi și libertăți. De asemenea, va trebui să se prezinte în fața organelor de urmărire penală când este chemat și să nu comunice cu martorii din dosar. Dacă va părăsi locuința, acțiunea lui va fi considerată evadare și va fi plasat din nou în arest preventiv.