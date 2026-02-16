mii de credincioși la duminica înfricoșătoarei judecăți la catedrala mitropolitană din sibiu / foto

A treia duminică din perioada Triodului, cunoscută ca Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, a adunat mulțimi de credincioși la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.

Ierarhul a slujit împreună cu un sobor de preoți și diaconi, printre care cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, slujitori ai Catedralei Mitropolitane și alți clerici. Răspunsurile liturgice au fost asigurate de grupul psaltic „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu.

La final, Înaltpreasfințitul Laurențiu l-a hirotesit duhovnic pe pr. asist. univ. dr. Alexandru Marius Crișan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu.

Potrivit site-ului Mitropolia Ardealului, în cuvântul de învățătură, Mitropolitul Laurențiu a explicat Evanghelia Duminicii Înfricoșătoarei Judecăți, îndemnând credincioșii să se pregătească duhovnicește pentru Postul Mare:

„Ne apropiem cu pași repezi de perioada binecuvântată de Dumnezeu a Postului Mare și am parcurs, aşa cum v-am spus în fiecare duminică, mai multe trepte. Am văzut cum să ne rugăm smerit, asemenea vameșului din Pilda vameşului şi a fariseului, apoi am văzut cum să ne întoarcem din exilul păcatului prin Taina Spovedaniei, după cum ne-a arătat Pilda întoarcerii fiului risipitor și iată că în duminica aceasta, a Înfricoşătoarei Judecăţi, Sfânta Biserică ne amintește un lucru foarte important pentru noi: vom da socoteală la sfârșitul vieții noastre și la sfârșitul lumii.

Înfricoșătoarea Judecată este descrisă în Evanghelia după Matei în capitolul 25, ca o judecată solemnă și înfricoșătoare de la sfârșitul veacurilor. (…) În Sfânta Scriptură nu găsim descrisă judecata particulară. După ce sufletul se desparte de trup, trupul se pune în mormânt, iară sufletul se duce în fața Dreptului Judecător pentru a da socoteală de faptele săvârșite până în momentul morții. (…) Judecata deplină care ne va oferi o sentință veșnică și completă este cea de la sfârșitul veacurilor. Întâi de toate, judecata va fi precedată de încheierea vieții acesteia. Vor veni un cer nou și un pământ înnoit. Va fi urmată de învierea morților, adică sufletele care au stat în așteptare se vor uni acum cu trupurile care vor fi nemuritoare. (…) Evanghelia de astăzi ne descrie doar procesul în sine al judecății. Judecătorul nu este Tatăl, pentru că Mântuitorul Hristos a zis: «Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului».

Și de ce judecă Fiul? Pentru că Fiul ne-a mântuit. Fiecare va trebui să dăm seamă la sfârșitul vieții noastre sau la sfârșitul lumii de modul în care noi ni L-am însușit pe Hristos, L-am primit pe El în noi, săvârșind sau împlinind poruncile Lui. Mântuitorul Hristos va veni la «A doua Venire», căci așa se numește venirea Sa la sfârșitul veacurilor, în mod solemn, triumfal. Va veni pe norii cerului, se va așeza pe scaunul de judecată, aşa cum este în icoana Deisis: Mântuitorul Judecător pe tron și Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul de o parte și de alta”

Mulți dintre cei prezenți au primit Sfânta Împărtășanie, iar la final au fost binecuvântați de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu.