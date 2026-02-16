noapte cu probleme pentru un localnic din avrig: polițiștii au deschis dosar penal

În perioada 13 – 15 februarie 2025, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au continuat acțiunile pentru prevenirea și combaterea abaterilor de la legislația rutieră, desfășurând controale ample pe principalele artere din județ.

Bilanțul celor trei zile de verificări este unul semnificativ: au fost constatate 18 infracțiuni la regimul circulației rutiere, au fost reținute 20 de permise de conducere și retrase 82 de certificate de înmatriculare.

Dintre permisele reținute, 6 au fost suspendate pentru conducere sub influența alcoolului, iar 2 pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h. Totodată, polițiștii au aplicat peste 840 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 267.000 de lei.

Cele mai multe amenzi au fost acordate pentru depășirea regimului legal de viteză – 109 sancțiuni – și pentru neportul centurii de siguranță – 110 sancțiuni.

Un caz grav a fost înregistrat în seara zilei de 14 februarie, în jurul orei 23:00, în orașul Avrig. Polițiștii aflați în serviciul de supraveghere și control al traficului rutier au oprit pentru control, pe strada Unirii, un moped condus de un avrigean în vârstă de 32 de ani.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că bărbatul nu deține dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice. Mai mult, numerele de înmatriculare atribuite mopedului aparțineau unui alt vehicul, iar mopedul figura ca fiind neînmatriculat sau neînregistrat.