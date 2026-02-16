permisul anulat nu l-a oprit de la condus: a dat nas în nas cu poliția

În cursul zilei de ieri, 15 februarie 2025, în jurul orei 09:00, polițiștii rutieri din cadrul Secției de Poliție Rurală Axente Sever au oprit pentru control un autoturism în localitatea Valea Viilor.
La volan se afla un localnic în vârstă de 51 de ani iar verificările efectuate au arătat că dreptul acestuia de a conduce autovehicule pe drumurile publice fusese anulat anterior.
