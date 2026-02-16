povestea patriciei thomits, sibianca ce a făcut furori la ”românii au talent” și eurovision: ”vreau să îmi aud vocea la radio”

Printre acorduri de chitară și versuri folk, o fetiță de doi ani fredona piese mult îndrăgite de români. Așa a început povestea Patriciei Thomits, sibianca pentru care scena nu este un vis, ci o continuare firească a copilăriei.

Fiica interpretului de muzică folk Florin Thomits, Patricia spune că nu a avut de ales, în cel mai frumos sens al cuvântului. Pentru ea, muzica reprezintă un mod de a trăi. „Am moștenit pasiunea de la tatăl meu. Știu să cânt de la vârsta de doi ani. Nu știu altceva în afară de muzică și nici nu vreau să fac altceva”, mărturisește ea cu sinceritate.

La doar 24 de ani, Patricia a urcat deja pe scene mari, precum cea a emisiunii Românii au talent și a trăit emoția selecțiilor pentru Eurovision. Chiar dacă nu a ajuns în finală, nu vorbește despre eșec, ci despre lecții. „A fost o experiență cu moții constructive, o călătorie frumoasă, o întâlnire cu mulți artiști. Probabil că dezamăgirea trece până la anul”, spune tânăra sibiancă.

Dincolo de scenă, Patricia este profesor. Predă muzica la Colegiul Național „Octavian Goga”, la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” și la Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” din Sibiu. Pentru ea, orele nu sunt simple lecții din manual. Se înțelege bine cu ei și poate pentru că diferența de vârstă nu este mare, reușește să transforme sala de clasă într-un mic studio de creație. „Încerc să îi învăț pe elevi să iubească muzica, să nu o vadă ca pe o teorie. Să o simtă”, mărturisește Patricia.

Un vis devenit realitate

Un alt vis devenit realitate este trupa ei, Fortissimo Band. După ani în care a cântat singură sau alături de tatăl său, Patricia a simțit că e momentul să construiască ceva al ei. Alături de Cristian Oprișiu la clape, Patrick Daia la chitară bas și Adrian Boguș la percuție și tobe, a pus bazele unui proiect de suflet. Cântă la evenimente și își adaptează repertoriul după dorințele publicului, dar păstrează mereu amprenta personală. „Era visul meu să am o trupă și încerc să țin de ea cât pot”, spune tânăra.

Drumul ei este presărat cu premii și participări la festivaluri importante: Festivalul „Poarta Sărutului” de la Târgu Jiu, „Dor de Folk” din Brașov, concursuri la Ploiești, București și în alte orașe mari din țară. A împărțit scena cu nume mari ale folkului românesc, precum Mircea Vintilă, Andrei Păunescu și Magda Pușcaș, experiențe care au consolidat convingerea că locul ei este sub lumina reflectoarelor.

Totuși, Patricia știe că talentul nu este suficient. „Mi-aș dori să fiu mai cunoscută, să îmi aud vocea la radio. Să am mai multe vizualizări, să fiu mai prezentă pe social media. Sunt prea ocupată cu alte lucruri și asta trebuie să îmbunătățesc”, mai povestește solista.

Între catedră, repetiții și concerte, zilele ei sunt pline, iar visul ei este mai clar ca niciodată: să ducă mai departe muzica, dincolo de Sibiu, dincolo de orice scenă pe care a urcat până acum.

Citește și: Profesoară de canto din Sibiu, concurentă la Eurovision. Maria e optimistă: ”Sper să câștig”