raluca turcan salută eliminarea supraimpozitării contractelor part-time: ”mulțumesc ilie bolojan”

Deputatul de Sibiu Raluca Turcan a anunțat că proiectul său legislativ, menit să elimine supraimpozitarea contractelor part-time, este aproape de adoptare.

Într-o postare pe rețelele sociale, Raluca Turcan a mulțumit premierului Ilie Bolojan și ministrului de Finanțe Alexandru Nazare pentru sprijin.

Aceasta a afirmat că eliminarea supraimpozitării contractelor part-time este o corectare necesară a unei măsuri profund greșite, care a tratat munca flexibilă ca pe o posibilă infracțiune. Deputatul a mai subliniat că proiectul, blocat aproape trei ani în comisia decizională a Camerei Deputaților, trebuie să devină prioritate pentru a stimula o piață a muncii modernă și dinamică.

Potrivit Ralucăi Turcan, supraimpozitarea contractelor part-time a fost „o aberație fiscală” care a descurajat angajările flexibile și a redus veniturile celor care muncesc legal.

Mesajul integral al deputatului de Sibiu, Raluca Turcan

“Mulțumesc, Ilie Bolojan !

Mulțumesc, Alexandru Nazare !

Am anunțat încă de la începutul acestei sesiuni parlamentare că acest proiect, inițiat de mine, blocat de aproape trei ani în ultima comisie decizională din Camera Deputaților, trebuie să devină prioritate. Nu putem vorbi despre o piață a muncii modernă și dinamică atâta timp cât penalizăm exact formele de angajare care oferă flexibilitate și șanse reale pentru studenți, seniori activi sau oameni cu initiativa care vor sa-si rotunjească veniturile.

Supra-impozitarea contractelor part-time a fost o aberație fiscală, introdusa de un alt guvern, care nu a adus decât dureri de cap mediului privat și a descurajat pe cei care și-ar fi dorit să încheie un astfel de contract de muncă. Nu a crescut disciplina fiscală, dar a redus veniturile celor care muncesc corect și a frânat angajările. A fost o soluție construită pe neîncredere, nu pe stimularea economiei. Eliminarea ei este o măsură justă, care va reda încrederea mediului privat.

Mai este un singur pas până la adoptarea legii. Este momentul să reparăm o nedreptate și să arătăm că în România munca legală este respectată și încurajată, nu penalizată.

Ilie Bolojan :”Cred că suntem în situația în care, dacă se finalizează digitalizarea, mi s-ar părea fezabil, de exemplu, ca imediat după ce se finalizează, ar trebui să se finalizeze anul acesta până la final, să reintre în vigoare plata obligațiilor direct proporțional cu numărul de ore. Pentru că, într-adevăr, asta ar și încuraja munca în România, să muncești mai mult, o normă și jumătate, și să plătești direct proporțional cu cât muncești.”