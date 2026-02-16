robert duvall, tom hagen din „the godfather”, a încetat din viață la 95 de ani

Robert Duvall, unul dintre cei mai apreciați actori ai cinematografiei americane, a murit la vârsta de 95 de ani, potrivit informațiilor publicate de The Hollywood Reporter. Dispariția sa închide o carieră impresionantă, întinsă pe mai bine de șapte decenii, în care a redefinit standardele interpretării actoricești la Hollywood. Vestea tristă a fost anunțată de soția sa, Luciana Duvall, care a postat pe Facebook că actorul „a plecat liniștit înconjurat de iubire și confort”.
O carieră construită pe rigoare și autenticitate
Născut la 5 ianuarie 1931, în San Diego, California, Robert Selden Duvall a studiat actoria la Neighborhood Playhouse din New York, potrivit profilului său biografic publicat de Encyclopaedia Britannica . A debutat în anii ’60 și s-a impus rapid printr-un stil sobru, interiorizat, devenind unul dintre cei mai respectați actori ai generației sale.
Roluri care au intrat în istoria cinematografiei
Publicul îl asociază în primul rând cu personajul Tom Hagen din The Godfather (1972) și The Godfather Part II (1974), rol pentru care a primit o nominalizare la Oscar, conform datelor oficiale ale Academy of Motion Picture Arts and Sciences: .
În 1979 a oferit una dintre cele mai memorabile interpretări din Apocalypse Now, în rolul locotenent-colonelului Bill Kilgore, personaj devenit emblematic în cultura populară, potrivit fișei sale de filmografie disponibile pe IMDb: .
Oscarul și consacrarea definitivă
Apogeul recunoașterii critice a venit în 1983, când a câștigat Premiul Oscar pentru Cel mai bun actor pentru rolul Mac Sledge din Tender Mercies, distincție confirmată în arhiva oficială a Oscarurilor.. De-a lungul carierei a acumulat șapte nominalizări la Oscar și a fost recompensat cu premii BAFTA, Globuri de Aur și trofee Emmy.
Filmografia sa include titluri esențiale precum To Kill a Mockingbird, The Great Santini, The Apostle, A Civil Action, Lonesome Dove sau The Judge.
