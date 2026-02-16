scandal între doi oieri din sibiu, după vânzarea a 10 oi gestante: „le-am luat și am luat țeapă” / video

Update

După apariția articolului, oierul din Alămor l-a contactat pe Răzvan pentru a se înțelege pe cale amiabilă.

Știre inițială

Un conflict izbucnit între doi crescători de animale din județul Sibiu scoate la iveală o situație tensionată privind vânzarea a zece oi gestante. Popa Răzvan, din localitatea Bogatu de Jos, îl acuză pe Relu, din satul Alămor, că i-ar fi vândut animale cu probleme de sănătate, în timp ce vânzătorul respinge ferm acuzațiile.

„Am mers pe încredere”

Potrivit lui Popa Răzvan, tranzacția a avut loc în data de 20 decembrie 2025, când a achiziționat zece oi, despre care susține că erau în gestație.

„Am achiziționat zece oi în data de 20 decembrie 2025, din satul Alămor. Fiind gestante, nu se putea verifica foarte clar starea lor în acel moment. Vânzătorul mi-a spus să merg pe încredere, având în vedere că suntem din sate vecine și ne cunoaștem”, a declarat bărbatul.

Problemele ar fi apărut în luna februarie, când oile au început să fete.

„S-a constatat că unele dintre ele nu au lapte pentru miei, iar aceștia au murit. Altele au fătat miei morți, iar una dintre oi încă este montată și nu rămâne gestantă”, susține acesta.

Crescătorul afirmă că jumătate dintre animale ar avea probleme.

„Din zece oi, cinci au probleme. Dacă ar fi fost un singur caz, nu aș fi comentat, pentru că se mai întâmplă. Dar când jumătate dintre ele au astfel de probleme, este greu de crezut că nu s-a știut nimic”, a mai spus Popa Răzvan.

Oile au vârste cuprinse între 1 și 4 ani, potrivit cumpărătorului.

„Le-am luat și am luat țeapă”

Popa Răzvan spune că l-a contactat pe vânzător pentru a-i explica situația, însă răspunsul primit l-a nemulțumit. „I-am explicat care este situația, iar el mi-a spus că pot face ce vreau, pentru că nu am ce să-i fac. L-am chemat să vină la fața locului, să vadă animalele”, afirmă acesta.”

Bărbatul este convins că oile ar fi avut probleme înainte de vânzare.

„Din experiența mea și din ce spun și alți crescători, reiese că oile cu pricina ar fi avut probleme mai vechi. Nu mi s-a spus nimic despre eventuale afecțiuni și am mers pe încredere. În aceste condiții, consider că am fost înșelat”, a declarat el.

Cumpărătorul spune că a sunat la Poliție joi, 12 februarie 2026, însă susține că i s-a comunicat că situația nu poate fi soluționată pe cale penală.

„Mi s-a spus că este o chestiune care ține de dreptul civil și că, dacă doresc, mă pot adresa instanței pentru recuperarea prejudiciului”, a precizat acesta.

„I-am vândut oi sănătoase”

De cealaltă parte, Relu, oierul din Alămor, respinge acuzațiile și susține că animalele au fost sănătoase la momentul vânzării.

„Știu situația. Omul acela nu are grijă de oi, de asta mor mieii. Nu hrănește oile. Eu vând oi în toată țara, de ani de zile, și nu am avut niciodată o sesizare de genul acesta. Eu i-am vândut oi sănătoase. Toate oile mele sunt într-o stare foarte bună. Din punctul meu de vedere, problema ține de modul în care sunt îngrijite animalele după cumpărare ”, a declarat acesta pentru Ora de Sibiu.

Vânzătorul mai afirmă că nu înțelege demersul cumpărătorului și că nu consideră că este responsabil pentru situația reclamată.