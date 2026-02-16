șofer din argeș, prins pe picior greșit pe autostrada la sibiu: nu a folosit cartela tahograf

În acest weekend, polițiștii din cadrul Biroului Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au desfășurat ample acțiuni pentru creșterea gradului de disciplină rutieră pe tronsoanele aflate în competență, dar și pentru verificarea respectării legislației în domeniul transporturilor rutiere.

În cadrul controalelor, oamenii legii au verificat 105 autovehicule și au aplicat 75 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 81.000 de lei.

De asemenea, polițiștii au reținut 3 permise de conducere pentru abateri privind circulația pe drumurile publice, în special pentru încălcarea regulilor referitoare la efectuarea depășirilor. Totodată, au fost retrase 5 certificate de înmatriculare, ca urmare a neregulilor tehnice constatate în urma verificărilor.

Un exemplu relevant este cazul unui bărbat de 43 de ani, din județul Argeș, depistat pe Autostrada A1, la kilometrul 280. Acesta conducea o autoutilitară care tracta o remorcă, iar în urma controlului s-a constatat că nu a utilizat cartela tahograf pentru înregistrarea activității de conducere. Șoferul a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 4.000 de lei, conform OG 37/2007, fiind dispusă și măsura imobilizării ansamblului rutier.